Entrevista virtual | Florentino Pérez: «¿No tiene nada que hacer?"

¿Otra vez usted? ¿No tiene otra cosa mejor que hacer que darme a mí la brasa?

Discúlpeme, pero es que da usted más juego que Sergio Ramos

A ese perro no me lo nombra usted sin antes protegerse porque lo crujo.

Parece que el Real Madrid no ficha a nadie este año.

Acabamos de presentar al morenito austriaco ese. A ver si no nos sale tan tonto como los demás.

Alaba dice que es un gran orgullo llevar el mismo número que llevaba Ramos.

Hay que ser imbécil para decir una cosa así. A mí me daría vergüenza llevar el mismo número que Ramos, no fuera a ser que me confundieran con él.

Hombre, confundirle es difícil, usted es mucho más chaparro que Ramos.

Y usted es aún más gilipollas que Cristiano.

¿Cristiano es un gilipollas?

Hasta aburrir. La capacidad de ese muchacho para decir sandeces es sobrenatural. Sólo se le acerca Figo.

¿Figo?

Sí. Como los dos son portugueses, se conoce que tienen esa tradición. Coentrao también era un mequetrefe. Y Carvalho.

No entiendo cómo contrataba usted a jugadores tan faltos...

A alguno me lo encontré y me lo tuve que comer, como el memo de Guti.

¿Guti, un memo?

Tiene razón. Me he equivocado. Guti no es un memo, Guti es un vago. Más vago que la chaqueta de un guardia.

¿Raúl?

Un soplapollas. Se lo tiene más creído que Cristiano, que ya es decir.

¿Casillas?

Un retrasado. Con menos luces que un suburbio.

¿Varane?

Una patata. No hay quien lo venda.

¿Mourinho?

Majaderos de ese calibre dejaron de verse en el siglo XVI.

No deja usted títere con cabeza.

Hablando de cabezas, ¡Vaya torrao tiene usted!