La meditación de la directora sobre el despertar sexual surgió tras un sueño que tuvo ella misma en el que perseguía a una mujer por unas calles laberínticas, sin llegar a alcanzarla. A partir de ahí, realizó el cortometraje «Bright Shadow» y descubrió que los espectadores tenían distintas interpretaciones de la misma historia. «Uno de ellos me dijo ‘Ah, eres lesbiana entonces, ¿no?’. Me chocó bastante. Por ese entonces, yo estaba casada con un hombre». Esta revelación intrigó a Oakley, quien ahora, curiosamente, está casada con una mujer. «Me interesó la idea de alguien incapaz de interpretar sus propios deseos y que debe indagar en su subconsciente para descubrir quién es realmente». La confusión y la incertidumbre alrededor de la identidad y la sexualidad es algo muy común entre jóvenes mujeres que, a la vez, son forzadas a reprimir sus apetitos y deseos sexuales. «No puedo evitar pensar en mi adolescencia y juventud», sigue la directora. «Esta historia es para cualquier persona que se haya sorprendido de sus propios sentimientos, creyendo que no le pertenecían, o que alguna vez haya deseado algo que se supone que no debería desear». De esta forma, Oakley retrata el daño que puede llegar a causar esta represión en la precoz identidad de una adolescente y qué pasaría si estos deseos encontraran otra forma de expresión... mucho más siniestra.

La joven estrella Molly Windsor, ganadora del BAFTA a Mejor Actriz por «La Infamia», da vida a Ruth, la protagonista de esta apasionante historia de auto-descubrimiento. Le acompaña Joseph Quinn (Tom), conocido por sus papeles en las series «Juego de Tronos», «Stranger Things» y «Catalina la Grande».

La sinopsis es sencilla: Ruth se reúne con su novio en el parque de caravanas donde él trabaja. Llevan tres años juntos, pero la estancia en este resort de vacaciones fuera de temporada hace tambalear el deseo de la protagonista. Claire Oakley parte del realismo social para trasladarnos, poco a poco, a un territorio más próximo al fantástico a través de una puesta en escena de contornos surrealistas que otorga una dimensión desolada y amenazante a este lugar perdido de Cornualles donde Ruth se replantea su identidad.