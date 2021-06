Cuina amb memòria | Dues receptes vegetarianes de ciurons

Els llegums més habituals dins la nostra cuina són els ciurons, les llenties i, a una certa distància les mongetes, les faves i els fesols. Els cuinats solen considerar-se part de la cuina d’hivern, perquè sovint duen carn –especialment de porc– i embotits que aporten moltes calories i greixos, necessaris per a aquella estació, però no tant per a l’estiu. La cuina tradicional és sàvia i ofereix per a la temporada estival un bon grapat de plats de llegum totalment vegetarians, amb fibra abundant i amb les proteïnes, les vitamines i els minerals necessaris per a una alimentació idònia.

Ciurons a la carmelitana

Ingredients:

Ciurons bullits

Ou bullit

Ceba

Alls

Julivert

Ametlles torrades

Pa fregit

1 tassó de llet

Oli, sal i nou moscada

Preparació

Iniciarem aquesta recepta, apresa de les monges de santa Teresa de Palma, posant els ciurons en remull el dia abans. L’endemà els bullirem amb aigua i sal.Començarem un sofregit amb oli i ceba tallada fina.Dins un morter farem una bona picada d’alls, julivert, ametlles torrades, pa fregit, ou bullit i nou moscada, que afegirem a la ceba, quan ja sigui quasi cuita.Poc després introduirem els ciurons bullits, ben cuits i posats bé de sal. Ho girarem i courem a foc suau.Quasi d’immediat hi afegirem un tassó de llet calenta i ho girarem. Apagarem el foc abans que la llet aixequi el bull.

Escudella de ciurons

Ingredients

Ciurons bullits

Ceba

Tomàtiga

Ou bullit

Carabassa

Carabassó

Mongetes tendres

Col

Patates

All

Julivert

Aigua

Oli, sal i pebre bord

Elaboració

La recepta, apresa de Magdalena Ferrer Cabot de ca na Mariana, sa Cabaneta (1909) es fa sense sofregit. Menys greixos.El dia abans deixarem els ciurons en remull en aigua i carbonat. Els bullirem l’endemà fins que siguin tendres.Dins una escudella gran al foc, hi posarem aigua freda de cisterna, els ciurons bullits, sal i oli.Quan aixequi el bull hi introduirem ceba tallada fina, tomàtiga pelada i picada, carabassó i carabassa tot tallat en daus. A mig coure hi afegirem el mongetó, la col tallada fineta, patates tallades en cantons i pebre bord.Quan tot estigui cuit, hi afegirem una picada d’all i julivert i posteriorment, ou bullit talluscat.