Cuina amb memòria | Arròs amb sípia, carxofes i sobrassada

La sípia és un mol·lusc molt assequible, que combina i enriqueix tots els plats mariners i altres que no ho són, com a certs arrossos bruts, o a unes pilotes de carn. En el plat d’avui es barregen elements propis del temps, com la sípia i hortalisses com la carxofa, els pèsols, les cebetes tendres o tirabecs. Els plats denominats de mar i muntanya tenen força presència dins la cuina tradicional de Mallorca, on compareixen combinats sabors tan allunyats, en teoria, com els de la caça, el marisc, els caragols, els embotits de la terra, tota casta d’hortalisses, herbes aromàtiques, fruites seques, etc.

Ingredients

Sípia.

Arròs.

Sobrassada.

Carxofes.

Pèsols.

Tirabecs.

Grells o cebetes tendres.

Tomàtiga.

Alls tendres (o dels vells).

Julivert.

Oli.

Aigua o brou.

Espècies grogues.

Sal.

Pebre bo.

Preparació

Netejarem i tallarem la sípia. En una greixonera la sofregirem amb oli quan encara aquest no és calent, ja que d’aquesta manera, no es produiran esquitxos.Quan la sípia comenci a ser cuita, sempre a foc moderat, la salpebrarem i hi afegirem cebeta tendra o grells en abundància, juntament amb alls, preferentment tendres.Hi afegirem també tomàtiga de ramellet pelada i picada i julivert tallat, tot alhora.Anirem remenant per tal que es vagi fent una salseta i el sofregit no s’aferri.Uns minuts després, hi agregarem un bocí de sobrassada equivalent a una tallada de llonganissa, completament esbocinada. Girarem adesiara perquè es vagi desfent i integrant dins el sofregit.Afegirem aigua abundant (el plat ha de resultar brouós) o bé, encara millor, brou de peix. La persona que ens va donar a conèixer la recepta, Francesca Alomar Jaume, d’arrels llubineres tot i que va néixer el 1928 a Manacor, afirmà que ho solia resoldre amb aigua i una pastilla de brou concentrat. Ella havia après a fer aquest plat del seu marit, home aficionat a la mar.Farem que bulli uns 45 minuts a foc moderat.Poc abans de tirar-hi l’arròs, introduirem la verdura: carxofes tallades en grells, tirabecs i pèsols.Una vegada haurem tirat l’arròs, corregirem de sal i hi agregarem safrà o espècies grogues.El plat s’ha de servir ben calent.