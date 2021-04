Entrevista virtual | Inés Arrimadas: "¿Cantó?, el buitre de Ayuso"

¿Qué tal, doña Inés?

Pues muy ocupada con los cuarenta y tres enanos que me han crecido...

¿Cuarenta y tres?

Sí, cuarenta y dos que se me han largado a pillar en el pesebre de Pablo y el fantasma de Twitter.

¿El fantasma de Twitter?

Riverita, que no para de dar por saco desde que se largó.

A lo mejor es que no se quería largar...

Eso está más que claro. No se extrañe usted de que vuelva por la puerta de atrás con música de Malú.

No la veo muy contenta...

No le digo hasta dónde estoy porque estamos en horario infantil.

¿Fran Hervías?

Se le veía venir de lejos. Ese es más pepero que Aznar, Fraga y Rajoy juntos.

Cuénteme lo de Murcia

Sí, para que se ría usted...

No me diga que no ha sido gracioso...

Calle, que estoy harta de las risitas por los pasillos del Congreso.

¿No me diga que se ríen de usted en los pasillos del Congreso?

No es lo peor, también se ríen en el pasillo de mi casa.

Dígame algo de Toni Cantó...

A este se le veía venir aún más que a Hervías. La diferencia es que con Toni no sabías para dónde iba a tirar. El PP es su cuarto partido. Ha ganado a Girauta, que ya es decir.

Pues ahora es el delfín de Ayuso

Más que el delfín es el buitre.

Cantó y Hervías en el PP, Rosa Díez en los mítines del PP... ¿Dónde acabará usted?

Esa pregunta no se la puedo contestar de momento. Pero blanco y en botella...

Parece que Ciudadanos se va al garete en Madrid

Dios le oiga y que sólo sea en Madrid.

Aquí en Balears no parece que Ciudadanos tenga fisuras...

La chica esa que tenemos allí lo hace bastante bien. Lo hace tan bien que no sabemos si hace algo...

Algunas personas dicen que lo hace bien...

Alguna, sin S. Por cierto, ¿cómo se llamaba?