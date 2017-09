Las colisiones traseras se reducirían un 90% con las tecnologías de toyota

Yoyota Motor Corporation (TMC) va a llevar a cabo diferentes iniciativas para fomentar la adopción de tecnologías de mejora de la seguridad con el objetivo de reducir aún más las colisiones y expandir sus actividades de concienciación en seguridad para sus clientes.

Toyota ha realizado diversos cálculos independientes, a partir de datos del Instituto de Investigación de Accidentes de Tráfico y Análisis de Datos —Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA)— de Japón, que determinan que los vehículos equipados con Toyota Safety Sense?1; presentan una reducción aproximada del 50% de las colisiones traseras, en comparación con aquellos que no disponen de este sistema de seguridad.

Por su parte, los vehículos con Toyota Safety Sense P —tamaño medio y gama alta— y Sónar de Separación Inteligente —Intelligent Clearance Sonar (ICS)?2;— presentan una reducción de alrededor del 90% en comparación con los que no cuentan con ninguno de estos sistemas de seguridad.

Los vehículos equipados con Toyota Safety Sense P e ICS se incluyen en la categoría ´amplia´ de Safety Support Car S y resultan recomendables especialmente para conductores de edad avanzada. Se ajustan a la recomendación Safety Support Car de un consorcio público-privado japonés que incluye al Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo.

Toyota comercializará cada vez más vehículos equipados con Toyota Safety Sense e ICS, que han demostrado una mejora sensible de la seguridad, hasta llegar a cerca del 90% de todos los vehículos comercializados en Japón, incluidos los compactos, para finales del ejercicio 2018.

Además de fomentar la adopción de tecnologías de mejora de la seguridad, Toyota promueve cada vez más programas para formar en seguridad vial a conductores, peatones y demás actores involucrados. Los programas Support Toyota se llevan a cabo en Japón en colaboración con concesionarios y otras entidades, con la intención de fomentar la seguridad y la confianza de los clientes de Toyota.