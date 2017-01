Los peinados que se llevarán en 2017

Con la llegada del nuevo año siempre apetece un cambio de look, pero en ocasiones no sabemos muy bien cómo llevarlo a cabo. Cambiar el peinado de vez en cuando aporta frescura a nuestro estilo y aunque no modifiquemos nuestra forma de vestir, sí nos dará un aire renovado y moderno.

Para ayudarte con la elección, te presentamos diferentes peinados que se llevarán en 2017 y con los que seguro acertarás:

Peinados para caras alargadas

Si la forma de tu rostro es alargada deberás lograr un peinado que te ensanche la cara. El pelo corto quizá sea una de las mejores opciones. Evita el efecto de alargamiento del rostro. Decántate por un peinado con volumen pero que deje el cuello al descubierto. También puedes optar por una media melena ya que te redondea la cara. Y si a esto le añades que tienes el pelo rizado lograras el look perfecto.

Sin duda, el corte a evitar es el pelo largo. De esta forma solo conseguiremos alargar más el rostro. Si aun así apuesta por el, córtatelo a capas para dar volumen al cabello.

Tres cortes de pelo perfecto para rostros alargados. Getty Images

Peinados para caras redondas

Para disimular la cara redonda existen muchas posibilidades. La primera de ellas es una media melena tirando a larga. Es ideal que no tenga muchas capas para no crear volumen. Puedes añadirle un flequillo abierto que alargue el rostro.

Si tu pelo es rizado opta de nuevo por una melena larga que no tenga mucho volumen ya que el pelo ondulado tiende a enmarcar las caras redondas. El estilo pixie es otra buena opción para este tipo de rostro. Un corte de cabello corto con flequillo ladeado también corto.

Cortes de pelo perfecto para rostros redondos. Getty Images

Peinados con rizos

Para el pelo rizado el nuevo año trae variadas novedades que no te puedes perder. Es bien sabido que este tipo de pelo es difícil de domar, pero un corte pixie con ondas naturales es ideal. También puedes conseguir un toque más agresivo rapándote un lado de la cabeza. Para los cortes medio-largos es aconsejable dar volumen a los rizos, escalarlos y cortar un flequillo muy liso.

Los peinados que se llevarán en 2017. Getty Images

Corte de pelo bob

El estilo bob está de moda y es perfecto para cualquier temporada. Aporta un aire clásico y refinado. Es cómodo y versátil. Este corte puede llevar diferentes larguras: por encima de las orejas, por debajo o a la altura de los hombros. Lo pueden llevar tanto con pelo liso como rizado.

Los peinados que se llevarán en 2017. Getty Images

Corte de pelo shag

Otro acierto seguro para melenas midi es el corte shag. Se trata de un corte con muchas capas que aporta movimiento al pelo. Fue tendencia en la década de los 80 y este año vuelve con fuerza.

Los peinados que se llevarán en 2017. Instagram

Cortes de pelo de moda en 2017 para chicos

Un año más los peinados cortos con tupé volverán a ser tendencia entre los chicos. Al igual que el estilo hipster, que seguirá estando de moda en este 2017. Rapados, melenas con barba... Estos son algunos de los cortes de pelo para chicos que veremos en 2017: