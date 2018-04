Paula Echevarría y Miguel Torres: su reencuentro más romántico

Miguel Torres y Paula Echevarría se han vuelto a encontrar tras varios días separados, y es que la pareja no pudo disfrutar de las vacaciones de Semana Santa juntos.para reencontrarse con la actrizy es que se han convertido en el nidito de amor de la pareja.Tras muchas horas en el interior en las que seguramente aprovecharon para ponerse al día de todo lo sucedido en los días en los que han estado separados, la pareja decidió salir para cenar a un conocido restaurante de la capital madrileña. Para la ocasióny es que apostó por un esmoquin femenino en color negro que combinó a la perfección con unos stilettos en color negro con detalles en rojo.Lejos de esconder su amor,y caminaron cogidos de la mano en todo momento. Sin duda alguna la cena de la pareja se alargó varias horas y es que no fue hasta las cinco de la madrugada cuando el futbolista y la actriz regresaron a los apartamentos para pasar la noche juntos.Durante la jornada del sábadocuando volvieron a salir para cenar. A diferencia de la noche anterior, esta vez Paula optó por un look mucho más cómodo y deportivo y es que lució un pantalón vaquero, una camiseta básica y un abrigo en color blanco que combinó a la perfección con unas zapatillas de deporte en el mismo color.

Una vez másy es que, desde que se hiciera público el divorcio de David Bustamante, la actriz ya no esconde su amor por el futbolista.