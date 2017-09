Un acusado de violar a su pareja en Palma alega que fue sexo consentido

La Audiencia de Palma inició ayer el juicio contra un hombre acusado de maltratar y violar a su entonces pareja en el domicilio que compartían en Palma en marzo de 2010. El procesado, que se enfrenta a una petición de condena de diez años y medio de prisión por parte de la fiscalía por un delito de lesiones y otro de agresión sexual, admitió que discutió con la víctima por dinero y que también la amenazó, pero negó haberla forzado. La mujer, en cambio,confirmó que fue zarandeada y violada después de que su compañero la encerrara en su habitación.

Según la versión del encausado, él iba bebido y ella se puso "cada vez más agresiva" y le arañó y le mordió. "Yo la cogí por las muñecas y la tiré en la cama", manifestó ante el tribunal de la sección segunda. Además, el hombre reconoció haberla amedrentado: "Las amenazas son ciertas. Le dije ´si me denuncias para que yo pierda la nacionalidad te vas a arrepentir, te arrepentirás".

El sospechoso negó la violación. Según manifestó ayer en la vista oral, tras la disputa, ambos se calmaron y se fueron a la cama. El hombre alegó que mantuvieron relaciones sexuales consentidas y que en ningún momento forzó a su pareja ni la desnudó a la fuerza. El encausado matizó que los hechos no ocurrieron en 2010 porque él estaba en Colombia, sino en 2009. "Ella me acusa por dinero. Me llamaba a Colombia y me decía 'dame 9.000 euros o te voy a hundir'. Esta chica lo único que quiere es dinero", insistió el procesado.

Mientras, la víctima relató que llevaban viviendo juntos en Palma cuatro meses. "Esa noche él llegó muy tarde a casa borracho. Le pedí explicaciones y empezamos a discutir. Me encerró en la habitación, no me dejaba salir, me cogió de los brazos y me zarandeó. Me tiró contra el armario, contra la pared", declaró la perjudicada a través de videoconferencia.

La mujer explicó que luego él quería acostarse con ella. "Se desnudó, me desnudó a la fuerza, yo gritaba, se tiró encima", añadió. "Yo no quería tener relaciones sexuales con él, estábamos discutiendo", apuntó. Según su versión, el acusado la violó, pese a que ella se resistió y trató de defenderse como pudo. "Puede ser que le mordiera, yo me defendí", indicó la víctima, quien también señaló que fue amenazada.

Otros ocupantes de la vivienda, familiares del acusado, recordaron que hubo una discusión de pareja, pero no aportaron más detalles. Por su parte, los policías que actuaron la noche del 14 de marzo de 2010 manifestaron que acudieron en dos ocasiones a la casa, ya que la primera vez la afectada no quería denunciar porque tenía miedo. Luego, les explicó que había sido amenazada y zarandeada pero no les comunicó nada de la violación.

La fiscal mantuvo los cargos y la petición de condena de diez años y medio de cárcel al final del juicio. Por su parte, el abogado defensor reclamó la libre absolución de su representado. El caso quedó visto para sentencia ayer al mediodía.