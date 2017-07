"Volvería a grabar a cualquier otro que se masturbara ante mí"

Incidente en el autobús. La joven que grabó a un exhibicionista masturbándose ante ella en un bus de la línea 10 de la EMT en Palma decidió retirar ayer el vídeo colgado en Facebook después de haber recibido amenazas en la red social de agredirla sexualmente y no haber conseguido denunciarlo a la Policía

La grabación con el móvil de un chico masturbándose a escasos metros de ella mientras viajaba en el autobús de la línea 10 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha despertado sentimientos enfrentados en 'Alicia', nombre ficticio de esta joven paraguaya. Por un lado, la muchacha afirma sin ambages que "volvería a grabar a cualquier otro que lo hiciera. No tenemos que callarlo y la gente tiene que ser consciente", subraya. Por otro, la espectacular repercusión del vídeo al hacerse viral en las redes sociales y en medios de España y de Latinoamérica, después de haberse publicado en este periódico, reconoce que la han desbordado.

"Cuando miré mi cuenta de Facebook la tarde del lunes vi que tenía 93.000 visualizaciones y pensé que no podía ser posible", indica abrumada por el impacto del vídeo. "No pensé que al salir las imágenes en este diario, que es regional, serían recogidas por medios de todo el mundo".

Al poco tiempo vio que tenía 800 solicitudes de amistad y comentarios obscenos en los que algún sujeto amenazaba con violarla. A partir de ese momento decidió tomar una decisión drástica y, a las nueve de la mañana de ayer, retiró la grabación de su cuenta.

"Amiga te llego a encontrar yo en el 'bondi' y más te vale que te cuides... porque la violada que te voy a dar no va a hacer nada comparado con la paja del virgen ese", le espetó Juan Hernández, desde Ciudad de México. en los comentarios vertidos en la cuenta de Facebook de 'Alicia'.

Los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana del pasado domingo en la plaza de España de Palma. 'Alicia' esperaba el autobús y observó cómo un individuo se hacía el encontradizo. También se dirigió a otra joven que dormitaba sin hacerle el menos caso, mientras aguardaba a la llegada del bus.

'Alicia' regresaba a su domicilio después de salir por Gomila y subía a imágenes en Instagram en su móvil cuando el mismo sujeto, sentado unos metros delante de ella, le dirigió la palabra. "Me dijo: '¡mira, que lo veas!', se bajó los pantalones y se empezó a masturbar".

La respuesta de 'Alicia' no se hizo esperar. "¡Qué coño estás haciendo!", recriminó al onanista. "Sabes que te puedo grabar y enseñarlo a la policía?", le advirtió. Acto seguido comenzó a filmarle con el teléfono móvil mientras se lo iba anunciando.

Su reacción fue refleja. No impidió que momentos después le aflorara un sentimiento de temor ante la posibilidad de que el individuo adoptara un comportamiento violento. "Me quedé con un miedo muy grande. Pensé que me podía atacar", recalca. "Si me hubiese levantado, creo que se me podría haber echado encima. No sabía de qué clase de loco perdido se podría tratar", precisa.

Sobre las doce del mediodía del lunes, 'Alicia' se llevó una gran decepción. Después de colgar la grabación en su cuenta de Facebook, acudió a la Jefatura Superior de Policía, en la calle Simó Ballester, para interponer la correspondiente denuncia.

La joven se dirigió a una agente y le explicó lo ocurrido. "Me dijo que no podían coger la denuncia porque no había menores implicados y que no era delito. Me sentí bastante mal". No obstante, la policía le comunicó, según indica 'Alicia', que si se encontraba con este mismo individuo llamara inmediatamente al 091. "Creo que no me tomaron en serio. Esto es exhibicionismo y la Policía tiene que actuar", apunta.

Situación similar



Se da la circunstancia de que 'Alicia' ya había vivido una situación similar en su país de origen, Paraguay, cuando era una niña y contaba tan solo con unos cinco años. "Un tipo de unos 50 años era amigo de la familia y cuando se quedaba solo en casa conmigo se masturbaba delante de mí y me lo hacía ver", indica.

La inmensa mayoría de los comentarios que ha recibido en su cuenta de Facebook han tratado de insuflarle ánimos y han respaldado su valiente acción. En cambio, otros sujetos la han amenazado con agredirla sexualmente. Otros textos inequívocamente machistas le han criticado abiertamente su forma de vestir. "¡Si venía de fiesta! ¿cómo quieren que vaya vestida?", se pregunta.

"Me da rabia y ahora me molesta. No quiero que me conozcan por esto", insiste. En cualquier caso, el balance que hace esta joven peluquera en paro, residente en Palma desde hace cuatro años, del espectacular revuelo causado con la grabación del vídeo del onanista de la línea 10 de la EMT es muy positivo.

"Si a alguien la pasa lo mismo que a mí, recomiendo que lo grabe y que lo suba a internet, pero que le tape la cara para evitarse problemas", apostilla.