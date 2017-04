La marcha de agentes deja a la Policía Local de Sóller en su mínimo histórico

En tan sólo quince días, la Policía Local de Sóller ha perdido dos agentes hasta el punto de que actualmente el cuerpo policial solo tiene 23 policías en activo. Los agentes optan por ofertas de trabajo de otros municipios donde percibirán unas mejores retribuciones salariales, tal y como han explicado varios agentes que han manifestado su malestar por el escaso número de policías que actualmente quedan en Sóller.

La situación es muy diferente a la de hace unos pocos años, cuando la Policía alcanzó el máximo de agentes hasta tener una plantilla de 36 efectivos. Pero la progresiva marcha de uniformados ha llegado hasta el extremo de que a día de hoy el cuerpo policial no puede cubrir los servicios mínimos que tiene estipulados por norma, una situación que se debe paliar abonando horas extraordinarias a los agentes que voluntariamente deciden trabajar fuera de su turno reglamentario.

Los agentes afirman que el problema que tiene la Policía de Sóller "es que nadie quiere venir a trabajar aquí, porque en otros pueblos llegan a pagar 300 euros más al mes por el mismo trabajo". Creen que el ayuntamiento ha de mejorar las retribuciones salariales para hacer "más atractivo" trabajar a la Policía de Sóller porque "ahora no lo es".

Por su parte, el alcalde de Sóller, Jaume Servera, explicó que "desde hace dos años estamos pidiendo al EBAP que nos mande más agentes", pero reconoció que "actualmente no hay agentes suficientes para cubrir la demanda que generan todos los municipios de la isla". El alcalde afirmó que "no podemos subir el salario porque no nos está permitido", aunque dejó la puerta abierta a un incremento de los pluses de productividad "ya que es una de las opciones que se están barajando". Servera aseguró que "estamos trabajando para dar una solución a un problema que actualmente afecta a muchos municipios".