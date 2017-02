Un conductor ebrio, sin carné, se estrella contra un comercio con una furgoneta robada

Un conductor ebrio y sin carné se ha estrellado esta madrugada contra un establecimiento comercial de Palma con una furgoneta robada. El violento impacto contra el cierre metálico ha hecho que la calzada y la acera quedara sembrada de piezas metálicas del motor. Tras la colisión el sujeto se dio a la fuga cojeando. Agentes de la Policía Local de Palma le han detenido por un presunto delito contra la seguridad del tráfico.

El accidente ha ocurrido sobre las 0.25 horas de hoy en la intersección de las calles Alfons el Magnànim con Miquel Arcas de Palma. Una ambulancia ha acertado a pasar por el lugar y el personal sanitario se ha encontrado con una furgoneta Ford Transit empotrada en un comercio. Un facultativo se interesó por ver que había pasado y, al tratar de auxiliar a la víctima, se ha alejado cojeando.

El sanitario ha ido tras el conductor de la furgoneta y una patrulla de la Policía Local de Palma se ha desplazado hasta el lugar del siniestro. A la altura del número 30 de la calle Alfons el Magnànim, el sujeto ha sido interceptado. En un principio, el individuo prosiguió su marcha, aunque los agentes le han conminado a que se detuviera.

"He tenido un accidente, me voy a casa", ha espetado el conductor notoriamente ebrio a los policías. Al pedirle los papeles de la furgoneta ha afirmado que no los tenía y los agentes han confirmado que se trataba de un vehículo robado el pasado 18 de enero en Palma y que el sujeto no tiene carné de conducir. La prueba de alcoholemia ha dado un resultado de 0,89, el triple de lo permitido, y el infractor ha sido detenido por un delito contra la seguridad en el tráfico.