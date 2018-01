Satisfechos con la sentencia que obliga a los bancos a devolver los gastos de hipotecas

La condena de la Audiencia de Palma a una entidad financiera, a la que obligó a devolver 1.400 euros a una pareja que suscribió un préstamo en el año 2014, ha sido la noticia más leída de la semana en la web de DIARIO de MALLORCA y ha generado numerosos comentarios.

"Está bien pero es muy difícil que un banco devuelva dinero, aunque sea cobrado injustamente", afirmaba una lectora, a lo que muchos otros respondían explicando sus experiencias personales con los bancos: "Yo reclamé vía administrativa los gastos hipotecarios y me dijeron que no. Se aprovechan porque saben que no todo el mundo puede meterse en la vía judicial" o "lo mismo que me dijeron a mi cuando le dije que no estaba obligado a hacerme seguro de salud. La respuesta fue clara tampoco estamos obligados a darte la hipoteca...", señalaban algunos de ellos.

En otro orden de cosas, el hallazgo del cadáver de Diana Quer el pasado 31 de diciembre tras la confesión de José Enrique Abuín, 'El Chicle', ha sido otro de los temas más seguidos de la semana. "¡Qué horrible!", "Triste desenlace!", "¡Ojalá se pudra en la cárcel!" o "Que descanse en paz la pobre chica", fueron algunos de los muchos comentarios de los lectores, que expresaron sus condolencias a la familia.

En relación a esta noticia, también fue muy comentada por los internautas la reacción del padre de Malén Ortiz, la joven mallorquina desaparecida en 2013, que publicó un vídeo en el que afirmaba que "los asesinos de Malén están en Palma". "El mismo empeño que han puesto en Diana Quer, deberían ponerlo en el caso de Malén", afirmaba un lector, mientras que otro señalaba que "tiene que ser desesperante no saber ni dónde, ni cómo, ni cuando desasparece un hijo. Ánimo, yo siempre me acuerdo de ella".

La noticia agradable de la semana ha sido, como cada 5 de enero, la llegada de los Reyes Magos, seguida también por miles de lectores del digital.