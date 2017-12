¿Cuáles son los signos del zodiaco más infieles?

Un refrán popular dice que "de la infidelidad no se salva nadie". Los astros juegan un papel importante en los vínculos entre personas. Cada signo zodiacal tiene sus propias características y personalidades, por lo que es posible saber qué signos son más proclives a cometer un engaño en una relación.

Te contamos cuáles son los signos más infieles del zodiaco, pero también los más fieles.

Géminis



Las personas de este signo zodiacal tienden a confundirse con facilidad. Si la emoción y las sorpresas no están presentes en la relación, irá a buscar a alguien que sí se lo dé. Eso sí, no le seas infiel ya que no lo olvidarán con facilidad.

Cáncer

Este signo zodiacal es el que más juega con fuego. Las personas que son del signo Cáncer tienen una coqueta personalidad que hace explotar su sensualidad al límite, llevándole a experimentar lo prohibido de la infidelidad.

Escorpio



Las personas que este signo zodiacal tienen una naturaleza sensual que puede jugarle una mala pasada en las relaciones de pareja. Esto ocurre porque para los Escorpio resistirse a las tentaciones es una tarea titánica. Si son víctimas de la infidelidad, prepárate porque desatan su furia sin pensarlo.

or sus características generales los signos de Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario y Escorpio tienden a ser más infieles. Foto: Getty Images

Libra



Las personas que son Libra pueden ser sumamente indecisas y precisamente esa cualidad es la que se pone frente a su persona a la hora de cometer una infidelidad. ¿Lo hago o no lo hago? Muchas veces vive una fantasía en su mente durante años, pero no se atreve a llevarla a cabo para no poner en peligro su relación. Sin embargo, no te confíes, sabrá tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal.

Sagitario



Los sagitarios tienen una naturaleza que atrae la tentación. Si esto se combina con una relación en la que las personas de este signo zodiacal sienten que su libertad es coartada, lo más seguro es que se deje llevar por la pasión y se busque a alguien más afín a su personalidad.

Los más fieles



Aries generalmente es fiel hasta que se siente relegado en la relación. Es ahí cuando podría buscar a alguien más. Las personas que son Tauro también son fieles por naturaleza, les gusta la estabilidad, pero cuidado con dañar su confianza, ya que la herida será difícil de sanar.

El signo zodiacal Leo, a pesar de tener una gran capacidad seductora, es uno de los signos menos infieles. Para estas personas es mucho más importante mantener su imagen y su orgullo intactos que experimentar relaciones peligrosas.

Otro signo que es fiel por naturaleza es Virgo. La tentación no logra vencer a las personas de este signo zodiacal porque saben que la fidelidad es la base de una relación. Eso sí, espera ser pagado con la misma moneda.

Por sus características generales los signos de Virgo, Leo, Acuario, Aries, Tauro y Piscis tienden a ser más fieles. Foto: Getty Images

A Acuario se le hace difícil ser infiel. Al ser un enamorado del amor, no entra en sus planes engañar a su pareja, ya que no podría con la culpa. Seguramente lo confesaría todo.

Uno de los signos más fieles y leales del zodiaco es Piscis. La tentación no existe para las personas del último signo zodiacal y, si se animara a experimentar en alguna ocasión, se delataría a sí mismo fácilmente.