División entre los lectores ante el referéndum independentista

La Guardia Civil detuvo por orden del juez a 14 responsables del referéndum independentista. "Independizar una región no depende de los habitantes de ese territorio, dependería de todos los españoles porque Cataluña pertenece a España, les guste o no", así reaccionaba una lectora del Diario de Mallorca. Por el contrario, otro lector afirmaba que "detener a gente por su manera de pensar me parece muy antidemocrático". Se practicaron 41 registros y se intervinieron 10 millones de papeletas electorales. "Es inadmisible lo que se ha permitido a la Generalitat y al Parlament de Cataluña en los últimos años", añadía un usuario. La presidenta del Govern, Francina Armengol, afirmó que con las detenciones se ha cruzado "una línea roja", en el que un internauta cuestionó "¿qué quiere decir con esto? ¿Es que los cargos públicos no están obligados a cumplir la ley?". El presidente del PP balear, Biel Company, afirmó que "en el PP vamos a estar siempre al lado de la Constitución". Un lector opinaba que "El PP balear, defiende las políticas económicas Rajoy, reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado, que marginan a Balears". "El referéndum era ilegal y el Estado español tenía la obligación de impedirlo", añadía otro. En la plaza de Cort más de 700 personas mostraron su apoyo a Cataluña en el proceso de independencia. Un internauta opinaba que "están de nuestro lado". El debate sobre el conflicto catalán en Club Diario de Mallorca reflejó las posiciones irreconciliables sobre el desafío soberanista.

"Por mucha operación policial que haya el problema catalán seguirá ahí. ¡Vaya nivel político que hay en este país!, tanto de unos como de otros", añadía otro lector. En el plano de sucesos, la segunda noticia más leída fue un joven británico que sufrió una caída desde el primer piso de un hotel en Magaluf durante su despedida de soltero. Un usuario comentaba que "saturan los hospitales, ensucian y son libres ante cualquier comportamiento".