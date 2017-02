Rabia y dolor por la muerte del policía que fue agredido en Son Espases

"¡Qué pena que pasen estas cosas y qué triste a la vez!", fue el lamento de los lectores al enterarse de la muerte del policía José Mota, que sufrió un violento ataque el 28 de agosto de 2015 a manos de un recluso en Son Espases al defender a una enfermera.

El agente falleció el pasado 11 de febrero en una clínica de Palma por complicaciones derivadas de las lesiones que sufría desde la brutal agresión. La noticia no solo dejó consternados a sus compañeros sino a los internautas que masivamente han manifestado sus condolencias y apoyo para familiares y amigos de Mota.

"Yo trabajo en Son Espases y tuve oportunidad de hablar con él, era un crack", le recordaba un lector, mientras otro comentaba: "Qué indignante y penoso que por culpa de ese individuo quede destrozada una familia".

Pero si algo ha enrabiado a la mayoría esta semana, ha sido la absolución de la infanta Cristina en la sentencia del caso Nóos. "Qué porquería de justicia... Y para esto tanto tiempo de juicio y espera de resolución", se quejaban muchos. "Qué gracia, al final la hermana del Rey se va de rositas, la justicia igual para todos, claro", era el mensaje más repetido tras el fallo en el que se condena a su marido Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión. "¡Qué poca pena le ha caído a él!", se asombraban otros. "Todo era de esperar", afirmaban también. "Para que luego te caigan tres años por decir con música lo que todos piensan", reflexionaba un internauta. También hubo quien aprovechó la ocasión para pedir "un referéndum contra la monarquía".

Y de sobresaltos ha estado sembrada esta semana en la que el derrumbe de los balcones del edificio del bar Can Vinagre de Palma ha disparado todas las alarmas. "En la calle Oms todo se cae, a mí hace unos meses casi me mata una cornisa del edificio de enfrente. Es que no inspeccionan los edificios ¿o qué?", cuestionaba un lector. "Podría haber sido una tragedia", señalaba alguien deseando la pronta recuperación del herido leve.

Redes sociales

La mirada femenina. En la última entrada de su blog ´Sususu in the sky´, Susana Moll Sarasola hace una certera reflexión sobre la vida de Virginia Wolf. Además de hablar de la brillante trayectoria de la escritora británica, dedica varias líneas al análisis de su complicada personalidad y también narra su influencia en las luchas sociales que ella hizo propias.

El último adiós a José Mota. El fallecimiento del policía José Mota conmocionó esta semana a los lectores que utilizaron Facebook para despedirse y dar el último adiós. "Se ha comportado como un héroe", comentaba una lectora. "Es una pena que tenga que pagar con su vida el hecho de haber defendido a otra persona", lamentaba otro internauta.

La sentencia más trending. Esta semana se ha dado a conocer el fallo del tribiunal del caso Nóos que no dejó indiferente a nadie. Pronto se ha convertido en trending topic y, en la red de las opiniones, cada tuitero tenía algo que decir. "Esto no es justicia, seguro que ni van a la cárcel", escribía un lector. "Hoy he recuperado la fe en la justicia española", celebraba otro.