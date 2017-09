Moreno: "Ahora mismo ser líderes es una situación anecdótica"

"No sé si el resultado es excesivo o no, es el que es, hoy más abultado, otras veces más corto". Tras el 4 a 0 ante el Llagostera, Vicente Moreno era el vivo retrato de la felicidad. Gracias al empate del Baleares en Elche, su equipo dormirá toda la semana como líder de la tabla. Una situación que el valenciano tildó de "anecdótica".

"Ahora mismo ser líderes es una situación anecdótica. La consecuencia de ir ganando partidos es siempre positiva, pero ser líderes o no serlo no es algo que preocupe ahora mismo. Lo que sí importa es ir logrando victorias y entrar en esa dinámica" relató el preparador bermellón tras sumar su tercer triunfo en Son Moix.

Moreno reconoció que su equipo, ante el conjunto catalán, había estado "más acertado que otros días en la finalización", pero también subrayó que para "marcar cuatro goles" es necesario que sus jugadores generen, al menos, "cuatro ocasiones". "Hay días que por ocasiones y opciones da la sensación de que el resultado se ha quedado corto y hoy, si hemos marcado cuatro goles, ha sido porque hemos tenido más de cuatro ocasiones, que no son pocas, y hemos estado algo más acertados que otros días en la finalización. No sé si es excesivo o no el resultado, pero es el que es, hoy más abultado, otras veces más corto", sentenció.

El entrenador bermellón quiso restar importancia a la ausencia de Bryan Reyna, ayer desaparecido en la lista de convocados: "Bryan es un jugador más de la plantilla. Hay muchos otros jugadores que se han quedado fuera de la convocatoria. Creemos que tiene mucho margen de crecimiento, pero está a expensas, al igual que el resto de sus compañeros, de si queremos o no contar con él. He de decir que estoy muy contento con el rendimiento de todos los jugadores".

Si hubo dos jugadores que destacaron en el día de ayer, esos fueron Álex López y Lago Junior. El primero se estrenó con dos tantos en la competición y Lago anotó su tercer gol de la temporada. "Estamos muy contentos y hay que seguir trabajando en la misma dinámica. Que haya marcado es muy importante a nivel personal pero lo es más a nivel grupal. Los equipos vienen a Son Moix a cerrarse y abrir la lata es complicado", relató el delantero zurdo. Un discurso muy parecido al que pronunció Lago Junior tras la victoria: "Se trata de un rival que crea muchas ocasiones fuera de casa y nosotros salimos bien, intentamos hacer nuestro juego y nos salió, estamos muy muy contentos y los resultados están llegando".