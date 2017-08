Los exrojillos del Baleares esperan con hambre el reencuentro

"Muchos hemos pasado por el Mallorca y hemos estado bastantes años allí jugando", empieza la reflexión Biel Guasp, defensa del Atlético Baleares. Su compañero de vestuario Xisco Hérnandez la completa: "Al final, al ser malloquines, lo normal es que hayamos jugado en algún momento en sus categorías inferiores. El fútbol nos ha llevado por caminos diferentes, pero este año será un bonito rival".

Los dos jugadores del Balearicos no reniegan de su pasado rojillo, al contrario, y coinciden en que el derbi ante el Mallorca será "algo más". "No será un encuentro normal, la afición quieras o no lo vive de forma especial, y más jugando en nuestra casa", relataba Biel. "Será especial, será diferente, será muy duro. Estos partidos son muy bonitos para nosotros y para la afición", zanja Xisco.

Para el defensor zurdo blanquiazul, "será una temporada muy complicada, aunque especial ya que hace muchos años que no se jugaba un derbi con el primer equipo del Mallorca". "Y, la verdad, lo vivimos con muchas ganas e ilusión", sentencia Guasp.

Una reflexión que matiza Xisco Hernández: "Es una pena que el derbi con el Mallorca no haya sido en Segunda División al estar nosotros el año pasado en play-off y ellos en Segunda. Hubiese sido muy bonito, aunque vamos a tener un derbi en Segunda B. Y ojalá que pronto sea en Segunda". "Es un lujo tener a tantos equipos de las islas en la misma categoría, eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien", precisó el mediapunta zurdo.

Al igual que ambos tienen muy claro que Elche y Mallorca están un peldaño por encima del resto, los dos apuestan por su equipo, el Atlético Baleares, y confían en que estarán con los mejores. "La idea es estar arriba. Desde el primer momento, el único pensamiento de la plantilla es ir poco a poco, partido a partido, pero con la idea fija de que es nuestro año, que tenemos que estar arriba y que no podemos descolgarnos como hicimos el año pasado. Ese es el camino hacia los play-off", afirman ambos.