Juan Rodríguez: "Da rabia que te empaten así"

Juan Rodríguez se quejó del error del árbitro Ais Reig y de la actitud que tuvo tras señalar el penalti. "Es una jugada en la que se ve claramente que Raíllo toca el balón y lo manda a córner, pero no podemos hacer nada. El árbitro se puede confundir, pero ha tenido una actitud chulesca después. Le he preguntado qué había visto para pitarlo y me ha amonestado por eso y me advierte de que me puedo ir a la calle si seguía hablando. Te da rabia que te empaten así porque el equipo ha tenido las ideas muy claras. Tenemos que quedarnos con las cosas positivas que hemos hecho", comentó. "El equipo va asimilando los conceptos del míster y eso hay que aprovecharlo", subrayó.

Por su parte, Dejan Lekic reconoció que ha elevado su rendimiento: "Tengo más confianza que antes, estoy jugando y tengo que seguir así. No podemos estar satisfechos por culpa del penalti".