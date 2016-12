Olaizola sobre la juerga: "Los jugadores están arrepentidos"

Javier Olaizola tiró por tierra la argumentación que defendió el capitán Héctor Yuste, que negó ayer que parte de la plantilla se fuera de juerga en Madrid horas después de perder estrepitosamente en Soria ante el Numancia (3-1). "Los jugadores están arrepentidos, evidentemente", aseguró el técnico del Real Mallorca, que confirmó la información publicada por DIARIO de MALLORCA en su edición del pasado 21 de diciembre.

?El preparador vasco dejó en manos del consejero delegado, Maheta Molango, las medidas a tomar al respecto y asumió que algunos de sus pupilos se equivocaron a la hora de irse de fiesta en la noche en la que el equipo sufrió su cuarta derrota consecutiva, que le dejaba a tres puntos de la salvación. "Salir hemos salido todos, pero no es el momento ahora. Se han mostrado arrepentidos y el club ya tiene en sus manos hacer lo que crea oportuno, pero ellos ya han dicho que no volverá a ocurrir", comentó en una entrevista concedida a IB3 Televisió.

Eso sí, el donostiarra se apresuró a asegurar que sus futbolistas estaban mentalizados para vencer en Los Pajaritos. "Antes de Numancia oía muchas voces de los jugadores que querían ganar para dedicárselo a la afición, son los primeros que quieren ganar para ellos", subrayó.

Las palabras de Olaizola contrastan con las que pronunció Yuste dos horas antes, en las que quedó retratado porque negó que algunos de sus compañeros se fueran a divertirse en Madrid tras caer en Soria. "Es un tema en el que no vamos a entrar, a veces se escriben cosas que no son ciertas, hay gente que tiene familia y responsabilidades y eso hace daño, por eso pedimos respeto", respondió en una comparecencia más tensa de lo habitual.

No obstante, ante la insistencia de este diario defendiendo la veracidad de la información, el central trató de justificarse. "Es que los jugadores podían hacer lo que quisieran", dijo sin poder morderse la lengua, recordando que en esos momentos los jugadores empezaban los ocho días de vacaciones que les concedía Olaizola. "El club es libre de actuar pero entrar en estos temas es delicado y si es verdad hay que demostrarlo, estas cosas repercuten y tienen consecuencias, yo entiendo que los aficionados nos juzguen por el rendimiento y entiendo la exigencia, pero no que se entre en la vida personal de cada uno", dijo antes de conocer que sería su propio entrenador el que dejaría en evidencia sus palabras. Uno de los hombres fuertes del vestuario reclamó unión en un momento tan delicado, con el equipo en puestos de descenso después de las primeras diecinueve jornadas de campeonato. "Todos, plantilla, afición y medios tenemos que estar juntos ya que a veces parece que estemos en guerra", resaltó.

Yuste, por otra parte, aseguró que el parón les ha venido bien para afrontar los próximos compromisos en un mejor estado anímico: "Desconectar nos ha ayudado, el equipo no estaba bien y las vacaciones nos han venido estupendas para volver a coger confianza. Las cabezas están limpias y reseteadas para empezar bien el año con una victoria frente al Mirandés".

El zaguero, uno de los fijos en los esquemas del técnico, lamentó el bajón en cuanto a resultados y juego experimentado desde principios de noviembre. "Hace un mes y medio, si ganábamos al filial del Sevilla nos metíamos en promoción, pero creo que el partido contra el Valladolid –derrota por cero a tres y despido de Fernando Vázquez– nos hizo mucho daño y minó la confianza del grupo. Los últimos partidos los rivales nos han marcado goles con mucha facilidad. No queda otra que afrontar un cambio y volver a ser un equipo fuerte y compacto", comentó.

Yuste considera prioritario recuperar la consistencia atrás. "Cuando no estás bien y encajas goles te cuesta más remontarlos. Éramos sólidos y hay que volver allí. No es una cuestión de la línea de cuatro, sino del bloque, de volver a ser fuertes", señaló antes de subrayar que no deben marcarse ningún objetivo a largo plazo. "Lo único que marca el estado del equipo son los puntos. No me marco retos más allá del partido del Mirandés y lo tenemos que afrontar con la intención de llevarnos los tres puntos sí o sí", apuntó.

El defensa describió a los burgaleses, con los que se medirán el 6 de enero a las 18 horas en el Iberostar Estadio. "Empezó muy bien y sé que después tuvo una pájara importante de seis o siete partidos. Es un equipo típico de la Segunda División, que pelea y compite bien", concluyó.