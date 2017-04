Romerías pascuales con tiempo estival

Tercera fiesta de Pascua caracterizada por un tiempo prácticamente estival, sentida devoción, ambiente familiar, animación, música, juegos y, como no, gastronomía típica de estas fechas. Ayer, martes, múltiples municipios celebraron caminatas y misas. A resaltar, por ejemplo, la fiesta vivida en Sa Pobla, Alcúdia, Campanet, Montuïri, Petra y Algaida.

A las nueve de la mañana, los sonidos de las campanas de Sant Antoni Abat anunciaban el inicio de la Diada del Pancaritat a Crestatx. Empezaba así, en la Placeta de l´Església, la tradicional romería. Numerosos vecinos de la localidad, con Santa Margalida, patrona de sa Pobla, portada por los Barretiners, irían cambiando hacia Crestatx. Se avivaba así una tradición de hermandad entre los vecinos, que se acercaban a Crestatx a pie. También a las nueve se activó el servicio de autocares en la Plaça del Mercat y muchos eligieron este transporte. Gente de la segunda o tercerda edad con pereza de caminar, pero no de disfrutar de los actos programados. En la Plaça Major, bares abarrotados con vecinos merendando y tomando sus primeras copas. En el escenario protagonista no faltó el arròs brut. La jornada se complementaba con el XIII Concert de Pasqua a cargo de la Coral de sa Pobla, misa solemne, LV Certamen de Cançons de Treball del Camp y Festival infantil de la cançó poblera, juegos, corregudes de joies, baile, copas en los bares, etc.

Por su parte, Alcúdia celebró su pancaritat en la ermita de la Victòria. A mediodía, comida de hermandad de los integrantes de la obrería Amics de la Victòria.

Pasando a Campanet, por la mañana tuvo lugar la baixada del sant Crist hasta la antigua iglesia de sant Miquel (siglo XIV) con una gran multitud de vecinos. A las 10 de la mañana, los devotos al son de los xeremiers emprendieron el recorrido que tiene lugar desde hace varios siglos el martes de Pascua según el acuerdo que en su día se adoptó al traspasar la parroquia al pueblo actual. Una vez allí se celebró la misa, presidida en esta ocasión por mossèn Miquel Gual, hijo de la localidad. Después de la celebración y en la explanada, trencada d´olles para los más pequeños, bailes populares y una arrossada. Finalmente, por la tarde los Quintos emprendieron la hazaña de ascender al pino enjabonado que se había colocado el día anterior con una gran expectación.

En Montuïri, a las nueve de la mañana, como es tradición, el alcalde entregó la vara a quien para este día había sido nombrada batlessa des Puig, Catalina Tous Cerdá. A continuación, la comitiva encabezada por la banda de música -que estrenó indumentaria sport- inició su recorrido por la calle Major hasta el Pou des Dau desde donde los romeros marcharon los cuatro kilómetros a pie por el camí Vell hasta el Puig de Sant Miquel. En la cima, comieron las últimas panades i robiols y tuvo lugar la final del XXII campeonato local de tella en el que intervinieron los diez clasificados en la fase previa celebrada en la Semana Santa y que había registrado la participación de 34 jugadores. A las once, se ofició la Missa de la Mare de Déu de la Bona Pau en la ermita y luego hubo los bailes mallorquines al compás de la banda de música. A mediodía el Club Bàsquet Montuïri organizó una comida benéfica a base de escaldums de pilotes en la explanada del montículo. Por la tarde, Dj Magneto e Indigests ofrecieron un concierto en la plaza del ecomuseo del Molinar. El pódium del campeonato de tella resultó ser el siguiente: Guillem Nicolau, Esteve Barceló y Sebastià Rigo.

En Algaida, el lunes por la noche se celebró en la iglesia la Nit algaidina de la cultura, con la entrega de los Premis Castellitx 2017. En total en esta edición se presentaron 166 trabajos. El XLI Premi de Poesia, Nòmades, de Joan Josep Barceló; XLI Premi Pere Mulet Cerdà de Narració Curta, Una vida d´heroi, de Pere Martorell; XXXIX Premi Llorenç Móra de Poesia Popular (Glosat), Exili, de Andreu Matamalas; XXII Premi d´Investigació, El patrimoni paleontològic del terme d´Algaida i de la comarca de Randa. Catalogació, caracterització, valoració, gestió i divulgació, de Bernat Morey; XV Premi de Fotografia, Tardor, de Nemesio Jiménez; V Premi Juvenil de Narrativa Curta, L´ovella negra de la família, de Aina Casal; VIII Premi de Pintura, Estructura al port de Bilbao, de Gonzalo Rodríguez y III Premi Musical. Composicions per a banda de música, Els corsaris d´Eivissa, de Mario Errea. En la gala no faltó el canto y la música, así como la retransmisión en directo a cargo de Titoieta Ràdio. Mientras que ayer, martes, Festa de la Pau de Castellitx, con caminata, misa, quintos, juegos, feriantes, baile autóctono, gastronomía de costumbre, etc.

Otro punto de referencia de la tercera fiesta de Pascua se focalizó en el Puig de Bonany de Petra. Un año más, elevada asistencia de vecinos de los municipios de Petra, Ariany, Vilafranca y Sant Joan. También acudió gente de otras múltiples procedencias, así como cicloturistas. Hubo el singular reparto de llorer beneït, misa, animación con el grupo Spaghetti, quintos, etc. La caminata, bajo un sol más estival que primaveral.