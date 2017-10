Pasaporte para rodar por Ciutat

El documento identificativo de RodaBarris tiene cinco estampas: la Seu, Bellver, el Pont del Tren, Can Ribas y un molino. Los participantes lograron los sellos y se divirtieron conociendo los distritos y la red de carriles

Ciutat tiene pasaporte propio. No es que se haya independizado, sino que ha sido creado para los 132 ciclistas aficionados que ayer recorrieron los cinco distritos en los que se divide la capital balear. Pedalearon unos 12 kilómetros por carriles bici, no tantos como si hubiesen viajado por los cinco continentes, aunque sí recibieron una estampa identificativa cada vez que pisaban un nuevo distrito, igual que en los pasaportes reales. El objetivo de la primera edición de RodaBarris, que pone fin a las actividades de la Semana de la Movilidad, es dar a conocer no solo los carriles bici, sino también las cinco divisiones en las que se organiza la ciudad.

El símbolo de Centre es la Seu; el de Ponent, Bellver; el de Nord, el Pont del Tren; el de Llevant, Can Ribas; y el de la Platja de Palma y el Pla de Sant Jordi, uno de sus molinos. Estos dibujos eran estampados en los documentos de los participantes, que dieron la vuelta a Palma en una hora y se llevaron premios tan sostenibles como una bicicleta, bonos para Bicipalma y el IME, cursos en el Casal de Barri de s'Escorxador y viajes en barco.

"RodaBarris es un paseo con recompensa que además sirve para saber cuál es tu distrito y qué carriles bici tiene, debido a que muchos lo desconocen. A veces los ciclistas van por la calzada cuando podrían hacerlo por un carril cercano", como argumentó el asesor del distrito de Llevant, Dani Oliveira. "La red es cada vez más amplia y está más conectada", destacó el concejal de Movilidad de Cort, Joan Ferrer, que recordó que los dos próximos proyectos son los carriles bici de Son Gotleu al camí Salard y desde la carretera de Valldemossa hasta la rotonda del cementerio. Con ellos habrá más de 83 kilómetros de carriles en la ciudad.

Por ellos circula habitualmente la familia Gelabert. Al pequeño Joan, de siete años, le encanta ir en bici y ayer lo hizo para sellar su nuevo pasaporte y disfrutar del paseo organizado por Cort con su hermano, Jaume; sus padres, Toni y Reme; y sus amigos Clarisse y Adrià, quien iba parapetado con una cámara Go Pro en el casco. Las hermanas Tarsís y Deyanira Leonés también participaron, ya que la primera es muy aficionada al pedal y usa Bicipalma para ir a trabajar siempre que puede. Ayer aprovechó su tiempo de ocio para rodar por los barrios de Ciutat.