La EMT prevé finalizar el año con un 20% menos de horas extras

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) prevé finalizar el año habiendo realizado por parte de los chóferes un 20% menos de horas extraordinarias. El concejal de Movilidad, Joan Ferrer, explicó que lo anterior se va a conseguir habiendo reducido también a la mitad los servicios sin cubrir que habrán pasado de los 800 contabilizados al principios del mandato a los 400 de finales del año pasado.

Aceptó que entre 2011 y 2012 las horas extraordinarias se redujeron en un 57% y que entre 2012 y 2013 hubo una disminución de otro 28%. No obstante, advirtió que lo anterior no significa necesariamente que se realizara una buena gestión por parte de los anteriores responsables de la empresa puesto que entre octubre de 2011 y el mismo mes de 2012 la empresa perdió cuatro millones de usuarios.

Explicó asimismo que, entre 2013 y 2014, tras un acuerdo con los sindicatos volvieron a incrementarse las horas extraordinarias en un 138% y entre 2014 y 2015 en otro 28%. El año pasado, no obstante, ya se produjo una disminución en un 3,5%, tendencia que se prevé continúe a lo largo del presente hasta llegar al 20% previsto a final de año. Esta disminución se ha producido en paralelo al incremento del número de pasajeros en 1.600.ooo personas.

Pendientes de informes



En relación a los pliegos para la modernización de la flota, el concejal explicó que, si bien es verdad que se ha producido un retraso en relación a las previsiones iniciales, quiere que sean "impecables". Pretende que, una vez aprobados, no puedan ponerse en duda, ni que, al cabo de los años, descubrir "que hemos pagado dos veces los autobuses", en alusión al concurso convocado en 2000 para la renovación de la flota.

Insistió en que una vez que se disponga de los pliegos y de los informes preceptivos, además del contrato de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), se procederá a su aprobación y se iniciará el proceso de licitación. No quiso dar una fecha concreta, puesto que "la Administración es lenta y estoy seguro de que no me dejarían que les presentar unos pliegos incorrectos", dirigiéndose a los concejales de la oposición.