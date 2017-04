Diez nuevas rutas de Jane's Walk entre el 5 y el 7 de mayo

La segunda edición de Jane's Walk se celebrará estre año en Palma entre el 5 y el 7 de mayo e incluirá con diez nuevas rutas en el marco de este movimiento de paseos urbanos que se celebra a nivel mundial.



Los recorridos son gratuitos, no hace falta inscripción previa y están guiados por ciudadanos voluntarios e inspirados en las ideas de la activista Jane Jacobs, según ha indicado la organización en una nota informativa.



En esta edición los participantes podrán conocer Palma desde los ojos de un ciclista urbano, los barrios de Cala Major y Sant Agustí, la 'Vía Corrupta', la senda del aceite, la Palma mentirosa, el Street art, la ciudad republicana, la gentrificación del casco antiguo, los espacios de la novela Massa mares per un fill, de Doña Muñoz y explorar las modificaciones urbanísticas con Habitar la ciudad: ¿vivir la calle o sufrir la calle?



El fin del festival, en el que han participado particulares, casals de barrio, entidades y asociaciones, es generar un espacio "para conectar, debatir y reflexionar sobre la ciudad".



Durante los recorridos, que duran una media de 90 minutos, cada guía ofrece su visión particular de la ciudad al mismo tiempo que anima al público a participar y debatir sobre el espacio público.