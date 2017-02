El Club del Molinar renuncia a la ampliación ante el fuerte rechazo social

El sueño de miles de vecinos del Molinar, de Palma, y de Mallorca entera se ha hecho hoy realidad. Ante la fuerte contestación social que el proyecto ha generado, el Club Marítimo Molinar de Levante ha comunicado que retira el proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones portuarias. Mañana viernes se comunicará la decisión a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) con el objetivo de conseguir una nueva concesión que permita conservar el actual club y poner en marcha un proceso de rehabilitación.

El proyecto de ampliación del Molinar multiplicaba por siete el tamaño del actual, los 75 amarres actuales se convertían en 220 y los 9.920 metros cuadrados de superficie ocupada se convertían en 73.348, con una proyección de los diques de 50 a 252 metros ganados al mar.

"Hemos conseguido que no se lleve a cabo un disparate ecológico, mediambiental y paisajístico", ha manifestado, Toñi Fernández, portavoz de la plataforma Molinar, Port Petit junto a Pedro Martínez. "Pero a la vez queremos ser cautos, porque todavía faltas cuestiones importantes por definir, como quién se va a hacer cargo de la gestión del proyecto de rehabilitación, si la futura reforma incluirá la rehabilitación del paseo y si el Molinar se va a convertir en un barrio protegido", detalla. "Sólo cuando estas gestiones se resuelvan estaremos completamente satisfechos", ha subrayado Toñi Fernández.

La noticia de la renuncia al proyecto ha llenado de la alegría a muchos de los socios de la plataforma Molinar, Port Petit, que durante dos años de intenso trabajo han conseguido la firma de más de 16.000 personas, adhesiones de más de 70 entidades, entre ellas el GOB, Greenpeace, ARCA, la asociación de Vecinos Vogar i Ciar o Amics de la Terra, entre muchas otras, además de 300 apoyos de ciudadanos conocidos que han querido colaborar con la iniciativa, como el pintor Miquel Barceló.

"Estoy exhultante de alegría", manifiesta Aina Obrador, integrante de la plataforma. "No había imaginado que los promotores pudieran retirar el proyecto y después de tanto trabajo y de tanta gente implicada en el proyecto resulta una gran satisfacción, porque el entorno del Molinar no tiene precio, no es un polígono donde una pueda construir una gran infraestructura como la que se proyectaba", expresa.