Salud no regulará el uso del tabaco en las terrazas si genera polémica

El borrador de, en el que se contempla, que ya ha hablado con lapara intentar parar o al menos moderar esta iniciativa legislativa.

Desde la misma conselleria de Salud se admitió ayer que "el borrador de Salud Pública se tendrá que consensuar a nivel de Govern" y recordaron que antes de su aprobación el texto legal tendrá que someterse a exposición pública, trámite en el que se podrían admitir alegaciones que podrían cambiar cosas del texto legal con el que se está trabajando en estos momentos.

Desde Salud fueron más allá y recalcaron que "si ese punto va a ser polémico", en alusión a la nueva normativa de las terrazas, "es probable que no se apruebe". Y justificaron esa posible "marcha atrás" en que la nueva ley abarca otros aspectos muy importantes y que no se quiere que quedara atascada por ese tema.

Hacían referencia a que la nueva ley de adicciones también contempla regular el problema del uso del alcohol por parte de los menores de edad, hecho que convertiría a esta norma en la primera ley promulgada por un departamento de Salud que regulase el consumo, la venta y la publicidad de las bebidas alchohólicas entre los menores.

De la misma manera, la nueva normativa prevé abordar también la creciente problemática de las adicciones sin sustancia como pueden ser la ludopatía o la dependencia excesiva de internet bien a través de los dispositivos móviles o mediante el uso del ordenador.

Y el hecho de que el borrador actual va a traer polémica, al menos en lo que se refiere a la regulación del tabaco en las terrazas, lo certificó ayer el presidente del sector de la restauración en Mallorca, Alfonso Robledo.

Veinticuatro horas después de que se enterase de las intenciones de Salud Pública al leer Diario de Mallorca, Robledo se puso en contacto telefónico con la consellera de Salud, Patricia Gómez.

"He hablado esta misma mañana con la consellera y hemos quedado en convocar una mesa para poder negociar la nueva normativa antitabaco en las terrazas", confirmó el presidente del sector de la restauración en Mallorca.

En opinión de Robledo, en la actualidad existe un vacío legal en torno a cuándo se puede fumar y cuándo no en una terraza. "No se sabe bien si se están permitidas las paredes o no. Y no lo saben ni los propietarios de los establecimientos ni los propios clientes fumadores que acuden a ellos", aseguró.

La actual legislación estatal antitabaco permite fumar en las terrazas de los bares y restaurantes, consideradas como tales aquellas que tengan, como máximo, dos paredes y techo. Esto es que al menos uno de los lados tiene que estar totalmente abierto al exterior.

También expresó su malestar el presidente de restauración por el hecho de haberse tenido que enterar de los cambios normativos por la prensa y explicó que ese fue el motivo de su llamada a la consellera Patricia Gómez: para concertar una próxima reunión para sentarse y trabajar para consensuar la mejor manera de regular el uso del tabaco en las terrazas.

Una ley ya dura

En este punto, Alfonso Robledo apuntó que la actual ley antitabaco "ya es dura", por lo que se mostró contrario a "endurecerla aún más. Y más aún cuando la norma que tenemos en estos momentos ya se está incumpliendo", admitió.

"No hay que ponerla más dura", consideró antes de adelantar que la reunión de su sector con la conselleria de Salud para trabajar sobre este asunto se producirá la próxima semana.

Preguntado por los motivos que estarían detrás de la, al parecer, frontal oposición del sector de la restauración a implantar la prohibición de fumar en terrazas cerradas por varios de sus lados, Robledo admitió que los empresarios han realizado inversiones para adecuar los espacios al aire libre de sus establecimientos a la actual normativa y que todo nuevo cambio normativo les supondría un quebranto económico.

"Ya es una ley dura. Lo que hay que hacer es que se cumpla. Eso es lo que le he explicado a la consellera, que ha entendido que el sector ya ha hecho inversiones y se ha mostrado dispuesta a aceptar nuestras sugerencias. Al menos, que nos dejen dar nuestra opinión", reclamó Robledo.