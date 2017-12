Barceló vulneró los códigos éticos de Govern y Més con su viaje a Punta Cana

El vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, pasó sus vacaciones en Punta Cana totalmente gratis. Barceló fue invitado por el programa deportivo Fora de Joc de Canal 4 Televisió a República Dominicana y tanto el desplazamiento como la estancia corrieron a cargo del grupo turístico Globalia de Juan José Hidalgo, principal patrocinador del espacio televisivo. Con este viaje, el vicepresidente incumplió tanto el código ético del Govern como el de su partido, Més, que en ambos casos impide que sus cargos acepten regalos de más de 50 euros.

Según confirmaron ayer tanto desde la televisión local como desde la propia vicepresidencia y conselleria de Turismo, fue el director del programa Fora de Joc, Juan Antonio Bauzá, quien invitó a Biel Barceló a participar en la comitiva desplazada a República Dominicana. El vicepresidente inició su viaje hacia el país caribeño el pasado martes al mediodía, día en el que había sesión plenaria en el Parlament y en plena crisis por la aprobación de la Ley de Urbanismo y la de la Policía Local, y pasó cinco días en el Caribe.

El vicepresidente es desde hace una década colaborador ocasional del programa deportivo y desde que asumió el cargo sigue participando a título personal. No obstante, pese a viajar hasta Punta Cana, Barceló no participó en la tertulia deportiva emitida el lunes por la noche y grabada en el hotel de la cadena hotelera Be Live en Punta Cana. Según vicepresidencia, si bien Barceló no salió en pantalla sí "colaboró" con el equipo del programa durante su estancia.

Con su viaje, Barceló vulneró tanto el código ético del Govern como el código ético de Més, a los que el vicepresidente está adherido. La norma del Ejecutivo, en su capítulo de "obsequios", establece que los "cargos públicos no pueden aceptar ni regalos ni obsequios, salvo que sean derivados de atenciones protocolarias". En la misma línea, el código de la formación ecosoberanista en su artículo 13 contempla que "los cargos electos y de confianza de Més no aceptarán regalos de ninguna persona, institución o empresa relacionada con la administración, considerando como regalo cualquier donación de dinero o artículos de valor monetario superior a 50 euros, favores, descuentos y préstamos". Un viaje de una semana a República Dominicana rondaba ayer en los principales buscadores de paquetes turísticos los 1.000 euros por persona.

Este diario informó ayer de la presencia de Barceló en Punta Cana durante la última crisis del Pacto a raíz de la bautizada como Ley Matutes. Estas vacaciones trascendieron por una foto subida a Instagram por el director de Fora de Joc. Según vicepresidencia, si el viaje no se publicó en su agenda oficial es porque se trataba de "un viaje privado". En la instantánea compartida por Bauzá en las redes, se puede ver al vicepresidente con el resto del equipo del programa deportivo, vestido con un polo de Air Europa y Canal 4 Televisió, y a punto de degustar una paella.



Malestar en el Pacto

Las vacaciones de Barceló en República Dominicana generaron ayer malestar en los tres partidos del Pacte. Miembros de Més aseguraron no estar informados y haberse enterado por este diario.

La propia consellera de Servicios Sociales y que fue número dos de Barceló en las elecciones de 2011 y durante cuatro años en la oposición, Fina Santiago, aseguró por la tarde en una entrevista en la cadena SER haberse enterado por la mañana y señaló que el vicepresidente "no debería haber aceptado el regalo". "Este tipo de regalos no se pueden aceptar. Por mucha ilusión que te haga ir con los colaboradores del programa en el que participas, eres cargo público las 24 horas y por responsabilidad no lo puedes aceptar", señaló la consellera de Més.

Durante todo el día hubo conversaciones entre los tres partidos del Pacto y con el propio Biel Barceló y seguirán hoy en la reunión prevista de seguimiento del Pacto.

Hace solo unas semanas el principal socio externo de Govern, Podemos, dejaba "sin más margen de error" al vicepresidente después del escándalo del caso Contratos y de las imputaciones y dimisiones del presidente de la Agencia Balear de Turismo (ATB), Pere Muñoz, y de la directora general de Turismo, Pilar Carbonell. En declaraciones a este diario ayer, el portavoz de la formación morada, Alberto Jarabo, explicó que su partido pedirá al vicepresidente que aclare su viaje en la reunión que mantendrán hoy. "Lo vemos estéticamente feo, pero queremos analizar la situación y esperamos a tener más información para decidir nuestra posición", se limitó a decir el portavoz de Podemos.

Por este viaje, Barceló se ausentó del pleno del Parlament del martes pasado en el que se aprobó la Ley de Urbanismo -bautizada como Ley Matutes- en la que Podemos y Més dejaron solo al PSIB en la votación de un punto de la ley por favorecer un complejo turístico del empresario ibicenco Abel Matutes. En ese pleno también hubo división en el Pacte en un punto de la Ley de Policía Local por una enmienda de los socios de Més per Menorca.



El PP pide la relación de viajes



Desde el PP, que ya aprovechó la sesión de ayer para lanzar dardos a Barceló y para pedir a la presidenta Francina Armengol si le había pedido explicaciones por un "viaje muy poco transparente", registraron una petición para tener la relación de todos los viajes del vicepresidente durante 2017. "Señora Armengol, tiene un problema con Barceló, lo sabe y yo se lo vuelvo a recordar", le dijo la portavoz del PP, Marga Prohens a la presidenta del Govern.