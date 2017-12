Podemos propone un decreto que elimine la disposición a favor de Matutes

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, anunció ayer que su partido mantendrá reuniones esta semana con el Govern y con las demás formaciones del Pacto para "revertir la situación" creada con la disposición transitoria introducida por el PSIB en la Ley de Urbanismo que favorece los intereses de la familia Matutes en Platja d'En Bossa. Jarabo planteó la posibilidad de aprobar "un decreto" para modificar la Ley aprobada la pasada semana en el pleno del Parlament, que en este punto tuvo el voto en contra de la formación morada y de Més, por lo que el PSIB logró que saliera adelante gracias al respaldo del PP.

"En anteriores ocasiones hemos podido aprobar decretos que podían modificar determinadas leyes de modo que, aunque no sería la mejor opción, no hemos de descartarlo", dijo Jarabo quien acusó al Govern de no haberles dado "suficientes aclaraciones" y al PSIB de "actitud desleal". Jarabo calificó la disposición de "atentado contra Eivissa" que sienta "un precedente" para todas las islas. "No podemos seguir con una Ley con agujeros, es nefasto porque todo delincuente urbanístico esperará su redención", afirmó.

El portavoz adjunto de Més, David Abril, también habló de falta de información, aunque eludió respaldar la propuesta de Podemos hasta no tener claro el alcance de la disposición. Según Abril, primero hay que saber si se trata de "un coladero" para legalizar otras urbanizaciones, en cuyo caso "se tendrá que corregir", aunque resaltó que a Més no le "cuadran en absoluto" las afirmaciones que apuntan a que se podrían legalizar zonas como Es Guix de Lluc. "Antes de pedir que se rectifique, juristas y urbanistas nos deberían decir cual es el alcance real", dijo Abril.

Vicenç Thomàs, del PSIB, aseguró que "por la información" recibida de la conselleria de Territorio, la disposición solo afecta a Eivissa. Thomàs, quien defendió que esta medida se adoptó para solucionar un problema, negó las acusaciones de falta de información por parte de Podemos y Més. "Tenían la suficiente información, se les explicó esta enmienda antes de presentarla", aseguró.