El PP balear defiende que la actuación policial en Cataluña cumplía "una orden judicial"

La portavoz del PP balear, Marga Prohens, ha lamentado la situación vivida ayer en Cataluña, que ha tildado de "triste" y que ha asegurado "se hubiera podido evitar". Con todo, la popular ha defendido la actuación policial en Cataluña asegurando que "era sobre una orden judicial" y que "la respuesta hubiera sido la misma independientemente de quien gobernara".

En rueda de prensa, la portavoz del PP ha rechazado buscar "culpables" a lo ocurrido ayer y ha calificado de "irresponsables los partidos de Baleares que los buscan, ya que significa que están de acuerdo con lo que paso".

El PP balear no se ha movido del discurso marcado por Mariano Rajoy de buscar el "diálogo siempre dentro de la ley" y ha evitado pronunciarse sobre si se podría cambiar la Constitución para permitir un referéndum pactado: "No me corresponde a mí decirlo", ha zanjado la portavoz popular.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Olga Ballester, ha evitado valorar la actuación policial a falta de "la valoración que haga el Gobierno", pero ha señalado que es "responsabilidad" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "por enviar a la ciudadanía a una performance sabiendo que iba a haber confrontación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad".