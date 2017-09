El PP censura que Picornell anime a "desobedecer" y "sobrepasar la ley"

La portavoz del PP en Balears, Marga Prohens, censuró ayer la intervención del presidente del Parlament, 'Balti' Picornell, el domingo en el acto de Podemos en Zaragoza por llamar "desobedecer" y "sobrepasar las leyes". "La persona que preside una cámara en la que aprobamos nuestras leyes, hace un llamamiento a sobrepasar la ley", denunció la popular. "Nos avergüenza", señaló.

Picornell, en su intervención en la asamblea de cargos convocada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Zaragoza, tildó de "imprescindible" la celebración del referéndum convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y confesó "mirar con envidia el proceso" en Cataluña.

"Un presidente mudo y escondido en los actos de representación del Parlament en Balears, que luego se va a un acto a atacar al estado español y el estado de derecho", recriminaron los populares al podemita: "No todo vale", censuró Prohens, que espetó al podemita que "si no es capaz de ponerse el traje de presidente del Parlament, que se vaya".

"Me parece muy bien que tenga un pasado activista, pero ahora tiene que saber el lugar que ocupa", apuntó la portavoz popular, quien recordó a Picornell que "es la segunda autoridad de Balears, por lo que tiene la obligación de representar a todos los ciudadanos del archipiélago".

El presidente del Parlament, Balti Picornell, se defendió de las críticas de los populares asegurando que no acudió al acto de Zaragoza "representando al Parlament", sino a Podemos. "Hay que diferencia cuando represento al Parlament, cuando estoy como militante de Podemos y cuando soy Balti Picornell", explicó el presidente del Parlament.

Así justificó el presidente del Parlament sus palabras en la asamblea de cargos electos convocada por Podemos y en la que manifestó "mirar con envidia el proceso catalán" y que "el referéndum del 1-O es imprescindible".

"Claro que hemos de mirar de reojo a Cataluña, no podemos desviar la mirada", dijo Picornell, sobre su comentario de "mirar con envidia" el proceso catalán. El presidente del Parlamernt apeló al diálogo como única solución.

Picornell 'ayuda' al Rey



Por otra parte, mientras tenía lugar esta polémica en las inmediaciones del Parlament, el presidente de la cámara tomaba protagonismo en las redes por un vídeo lanzado por la candidatura de la portavoz de Podemos Laura Camargo para las primarias internas para liderar la formación.

En el vídeo, Balti Picornell tiene un amigo que quiere votar y no sabe cómo en las primarias de Podemos. Laura Camargo resuelve la duda y el político felanitxer envía rápidamente toda la información por WhatsApp a ese amigo misterioso. "¿Quien es este amigo tuyo tan atareado que has conocido este verano, que ahora se quiere validar y que no me quieres enseñar?", pregunta la aspirante a liderar el partido en Balears. El amigo misterioso resulta ser el mismísimo Felipe VI. Picornell muestra su móvil y desvela el misterio en la pantalla de su móvil.

Se trata del vídeo que ha lanzado la candidatura de Laura Camargo para informar de cómo votar en las primarias de Podemos, en el que participan la propia portavoz podemita y el presidente del Parlament. "Te estoy tomando el pelo", cierra el vídeo Picornell, activista por la República antes de su llegada a Podemos y que despachó con el monarca por primera vez este verano en la Almudaina como segunda autoridad de Balears. Para esa ocasión, Picornell regaló al Rey un libro sobre la activista Aurora Picornell.