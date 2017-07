"La respuesta de Cort es que no tiene tiempo"

Los constructores están indignados con los municipios que no están cumpliendo los plazos fijados por el Parlament, pero muy especialmente con aquellos que tienen recursos suficientes para hacerlo y desisten. Y Palma encabeza la lista. Según denuncia la directora de la patronal del ramo, Sandra Verger, la respuesta que han recibido de Cort es que ni han aprobado en Pleno la dotación de alcantarillado las urbanizaciones de su término que no lo tienen, ni piensan hacerlo porque "nos dicen que no tienen tiempo para eso".

Para los Consistorios más pequeños, se reclama a Govern y a Consell de Mallorca que presten su ayuda para que puedan cumplir con los citados compromisos urbanísticos.

De momento, los constructores proponen una salida de emergencia: si un ayuntamiento no respeta este primer plazo que concluye el próximo 20 de agosto, se acepta que se le bloquee la concesión de licencias. Pero si al final el Consistorio cumple, aunque sea con retraso, se pide que esa prohibición se levante y se pueda recuperar la actividad. De momento, han pedido ya una reunión con la Federación de Entidades Locales (FELIB).