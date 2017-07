Un plan de catorce millones estimulará el empleo joven

El Govern presentó ayer el proyecto de Joves Qualificats, que se celebra por segundo año consecutivo. Esta iniciativa ayudará a un total de 800 jóvenes de Balears a encontrar trabajo. En total, destinarán al plan catorce millones de euros.

La presidenta de Balears, Francina Armengol, aseguró que el Govern está luchando para que los jóvenes encuentren "un puesto de trabajo de calidad". Explicó que no encuentran empleo porque las empresas "exigen un nivel de experiencia que no tienen debido a que acaban de terminar sus estudios". Armengol considera que "es muy importante retener el talento en las islas" y que "no es necesario que los jóvenes vayan fuera a buscar trabajo".

El año pasado, en la primera edición de la convocatoria, se presentaron 300 plazas. Sin embargo, este año "se hace una apuesta más fuerte". Según la presidenta, los jóvenes se vieron en 2016 con más facilidades para encontrar trabajo y ha detallado que el presupuesto será de 13,8 millones de euros.

El vicepresidente del Govern, Gabriel Barceló, insistió en que este proyecto "se dirige a jóvenes menores de 30 años formados y preparados". El también conseller de Turismo subrayó que gracias a este proyecto, tendrán la oportunidad de "hacer prácticas" para que puedan acceder "de forma más normalizada" a un trabajo en el que piden experiencia. Añadió que los contratos que se realizarán, "se gestionarán a través del SOIB". Finalmente, garantizó que el empleo que se creará no será dentro del sector turístico, sino que se abarcarán otros campos como el social o la tecnología.

Por su parte, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, destacó que con este plan tratan de "retener el talento, frente políticas que favorecían la movilidad exterior". Explicó que esta apuesta la economía balear se diversifica.

La finalidad del proyecto es crear "puestos de trabajo con su cotización a la Seguridad Social, con un salario digno y con una jornada completa". Los contratos serán de entre 7 y 15 meses y empezarán en septiembre. El conseller concretó que en Mallorca se generarán 552 plazas de trabajo, 120 en Menorca e Ibiza, y 8 en Formentera. Según Negueruela, con este programa no sólo cambiará la economía, sino también la sociedad.