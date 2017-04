Ingresa en prisión un sobrino de Cursach por amenazar a una testigo protegida

El sobrino de Bartolomé Cursach, que es además apoderado de varias de sus empresas, se encuentra en prisión acusado de amenazas, decisión que adoptó hace unos días el juez Penalva. Al detenido se le acusa de haber amenazado a una mujer, que ha declarado en la causa y que cuenta con la condición de testigo protegido. Los hechos ocurrieron los días anteriores a la Semana Santa. El detenido señaló que habló con esta mujer, no por el hecho de que hubiera declarado contra su familiar, sino porque la vivienda en la que reside es suya y desde hace algunos meses no le está pagando el alquiler. El empresario aseguró que se trató de una conversación para exigirle el pago de las mensualidades retrasadas y no para hablarle sobre la investigación por la que su tío se encuentra en prisión desde hace un mes y medio.

Sin embargo, esta declaración fue desmentida por la mujer. La testigo afirmó sentirse acosada por el sobrino de Cursach y explicó al juez una serie de detalles que demuestran que se han hecho seguimientos a los investigadores. El detalle más explícito es que se sabía que uno de ellos solía pasear a diario a su perro por los alrededores de los institutos de Palma. No es la primera vez que se detectan seguimientos hacia los responsables de la investigación. El fiscal Subirán denunció hace unas semanas que cerca de las Avenidas, mientras iba caminando, una furgoneta se detuvo a su altura y el copiloto le realizó un gesto con la mano como si pretendiera cortarle el cuello.

No es la primera vez que el juez Penalva envía a prisión a una persona acusada de presionar o amenazar a los testigos. De hecho, en estos momentos hay tres personas privadas de libertad por estos episodios de amenazas. Dos de ellos son trabajadores del empresario nocturno y el último ha sido, precisamente, su sobrino, que está considerado como una de las personas de su máxima confianza. Los dos empleados de Cursach fueron detenidos después de que se denunciara que, supuestamente, habían intentado presionar a antiguos compañeros de trabajo para que no declararan ante los investigadores, o que lo hicieran a favor del empresario. En concreto, se trataba de los empleados que han confirmado que en la discoteca Tito's del Paseo Marítimo, actualmente clausurada por el Ayuntamiento, se organizaban fiestas privadas para un determinado grupo de policías locales, que eran invitados a consumiciones alcohólicas y a mantener relaciones sexuales con prostitutas. Precisamente, por dichas celebraciones, la Policía detuvo al director de la discoteca, que negó los hechos. El empleado de Cursach quedó en libertad.

Debido a que el caso sigue bajo secreto, los investigadores han detectado en numerosas ocasiones que, desde el entorno de Cursach, se están realizando maniobras para intentar conocer la identidad de los extrabajadores que han declarado en contra del magnate del negocio de la diversión nocturna.

Por otra parte, Tolo Sbert, el directivo del Grupo Cursach, quien también está en prisión, ha decidido cambiar de abogado.