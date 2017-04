Zapatero rebate los "prejuicios" sobre Díaz y afirma que tiene una "visión de la España plural"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo ayer en Palma que la dirigente socialista andaluza Susana Díaz tiene una "visión de la España plural" que se "comprobará" en su discurso y su actuación política. "Yo no respaldaría a alguien que no tuviera una visión de la España plural y una perfecta comprensión de la marcada identidad y singularidad de territorios como Cataluña o Balears", afirmó tras sostener que sobre esta cuestión hay "prejuicios" respecto a Díaz.



Zapatero realizó estas declaraciones antes de protagonizar en Palma, junto a la exalcaldesa Aina Calvo, un acto de apoyo a Díaz, candidata a las primarias para la secretaría general de PSOE, que congregó a unos 150 militantes. "La vida en general es un deshacer prejuicios", insistió el expresidente para mostrarse convencido de que los que existen en torno a Díaz y su planteamiento político territorial desaparecerán. Zapatero se expresó así al ser preguntado por cómo encajaba el que hubiera sido un defensor de la pluralidad territorial con su actual respaldo a Díaz para liderar el partido. "Sí hay algo sobre lo que Díaz y yo hemos mantenido un diálogo muy fecundo es sobre la visión de España", contestó.



Junto a ello, sostuvo que mientras fue presidente del Gobierno observó que desde Andalucía "se interpreta y defiende esa visión de la España plural" y que se trata de una Comunidad Autónoma con una "identidad y personalidad muy marcadas" y, a la vez, "muy comprometida con el proyecto común de España".





Liderazgo



Junto a ello, afirmó que Díaz tiene "un proyecto de país, tiene criterio y tiene personalidad", características que a su juicio la convierten en la mejor opción para liderar el partido. A ello añadió que le "atraé mucho" que en España haya "por fin" una mujer al frente del PSOE que pueda llegar a la presidencia del Gobierno



Por otro lado, Zapatero no quiso pronunciarse sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo al Plan E, impulsado por su Gobierno para reactivar la economía, sobre el cual se han detectado irregularidades en su aplicación. El expresidente resaltó que desconoce el detalle de este informe y que antes de opinar prefería analizarlo.



Zapatero llegó al acto de apoyo a Díaz, celebrado en un restaurante palmesano, acompañado por Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores. A su llegada le recibió Aina Calvo, quien antes de comenzar el acto afirmó que Díaz representa un "proyecto integrador y plural" y sostuvo que la división en el PSIB respecto a los tres candidatos (Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López) refleja la "pluralidad de un partido que tiene distintas sensibilidades".