Podemos renunciará a presidir el Parlament si hay algún problema con Picornell

La portavoz del grupo parlamentario Podemos, Laura Camargo, ha afirmado hoy que si hubiera algún problema con el futuro presidente del Parlament, Balti Picornell, como lo ocurrido con la destituida Xelo Huertas, la formación política renunciaría a plantear otra candidatura para ese cargo.

El grupo parlamentario "ha alcanzado una serie compromisos de funcionamiento para que no haya más errores, y si los hay, Podemos no propondrá a nadie para la Presidencia del Parlament", ha dicho Camargo, sobre el acuerdo con sus socios del PSIB, Més per Mallorca y per Menorca y Gent per Formentera para que Picornell asuma la presidencia.

"Hemos visto cómo se comporta en Balti y es una persona de total fiabilidad ética y que además está suficientemente preparado por la experiencia y rodaje que ha tenido durante este año y medio aquí, pensamos que no habrá ningún problema con él, que cumplirá su código ético y su mandato como presidente del Parlament", ha insistido Camargo.

Podemos renunciaría a la Presidencia de la cámara "en caso de que alguna cosa pudiera pasar" y para demostrar que el partido no tiene "ningún interés en la silla per se, sino en los acuerdos por el cambio".

"Queremos garantizar no solo dos años de estabilidad y de buena coordinación de los firmantes de los acuerdos por el cambio sino también 4 más después de políticas transformadoras", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha dicho del futuro presidente del Parlament que modernizará la cámara porque "es una persona de la calle, del pueblo, una persona como nunca ha presidido este Parlament y con un conocimiento de la vida y una experiencia profesional que le separa y le distancia de los políticos profesionales".

Ambos han insistido en que no habrá un control o supervisión específico sobre la labor que desarrolle Picornell. "No será un presidente vigilado porque Balti no necesita vigilancia", ha afirmado Camargo, quien cree que bastará con que ejerza "un cumplimiento natural del código ético" que firman todos los miembros de Podemos que concurren como candidatos.

Ha recalcado que tanto Huertas como la también expulsada Montse Seijas lo incumplieron: "No respetaron los mínimos éticos que tenemos todos los cargos públicos de Podemos".

La portavoz del grupo parlamentario ha detallado que Picornell "será un presidente coordinado y que trabaje mucho con Podemos, que se reúna mucho con el grupo parlamentario, los círculos, la gente de las bases, cercano a la gente y mucho mas coordinado con todas las fuerzas políticas".

"Se ha leído el reglamento y sabe de que va la Presidencia y que ha de ser representante de todas las fuerzas políticas", ha añadido Camargo.

Jarabo ha recalcado que el compromiso y las garantías de estabilidad deben ser mutuas entre los socios que apoyan el Govern: "Pensamos que si alguien no está a la altura del cargo que representa ha de dejar ese cargo. Podemos se compromete y pensamos que los demás también y que el cargo ha de estar sometido a esta máxima".

Jarabo es partidario de que el entendimiento en relación con la Presidencia del Parlament sirva para reforzar los acuerdos por el cambio y cree importante que todos los firmantes tengan "una misma consideración de lo que es el transfuguismo".

Se iniciará, a propuesta de Gent per Formentera, "un pacto antitransfuguismo después de lo que ha pasado aquí", y se deben "solventar vacíos en el Reglamento" de la cámara, ha dicho Jarabo, que quiere "reforzar el pacto" y llegar al final de la legislatura "intentando no hacer tanto ruido y que las discrepancias se traten donde toca, que es en la comisión de seguimiento del pacto".

"Ofrecemos unas garantías, pedimos que sean recíprocas y entendemos que lo que ha pasado, estos errores que ha habido, se puedan convertir en reforzar una relación entre diferentes socios, que siempre será complicada y tendrá discrepancias, pero hemos de encontrar las vías de que se puedan solventar de la manera más limpia posible", ha concluido Jarabo.

El secretario general de Podemos se ha referido también a la asamblea estatal que celebra el partido este fin de semana y ha dicho que lo que Vistalegre supondrá para Baleares es que "Podemos será más federal y habrá más autonomía de los territorios para tomar sus decisiones".