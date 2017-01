El Pacto estudia llevar a los tribunales el bloqueo del Parlament de Huertas y PP

Los partidos del Pacto estudiarán acudir a los tribunales por lo que calificaron ayer de "secuestro del Parlament" por parte del PP y Xelo Huertas, que continúa como presidenta de la Cámara gracias al respaldo de los populares a su estrategia dilatoria para frenar su destitución tras su expulsión de Podemos. La Junta de Portavoces celebrada ayer en el Parlament sólo sirvió para enconar aún más los ánimos durante las dos horas que duró y para que al PSIB, Més y Podemos les quedara claro que no pueden hacer nada contra la mayoría que suman el PP y Huertas en la Mesa de la Cámara balear. Laura Camargo, portavoz parlamentaria de Podemos, admitió al acabar la Junta que ya sólo les queda analizar "si la vía debe ser la judicial", algo que los partidos del Pacto deberán "pensar muy bien".

La reunión de la Junta comenzó con la petición de Camargo a Huertas de que dimitiera, en virtud del artículo 39C del Reglamento del Parlament que establece que un miembro de la Mesa dejará de pertenecer a este organismo si queda fuera de su grupo parlamentario. Huertas rechazó dimitir. Contó, una vez más, con el apoyo del PP cuya portavoz, Marga Prohens, insistió en que existen "dudas jurídicas" para la aplicación del citado artículo.

El PP pidió en la Junta que se encargara un informe a la letrada del Parlament sobre cómo debía llevarse a cabo la aplicación del artículo 39 y si afectaba el que Huertas esté pendiente de la decisión judicial respecto a si deja en suspenso su expulsión de Podemos como medida cautelar, tras la demanda que ha presentado contra su antiguo partido y para la que ha sido citada a declarar para el 9 de febrero.

Informe

Los partidos del Pacto rechazaron pedir este informe para no ser "cómplices" de la "maniobra dilatoria" para retrasar la destitución de Huertas, según dijo Andreu Alcover, portavoz del PSIB. Tanto los portavoces del Pacto como el líder de El Pi, Jaume Font, recordaron que el PP podía haber solicitado este informe en la Mesa la pasada semana y ya estaría hecho. El PP lo pedirá mañana en la Mesa de nuevo y la portavoz popular, Marga Prohens, ya dejó claro ayer que no adoptarán ninguna decisión hasta que esté elaborado, por lo que la Cámara continuará bloqueada con Huertas como presidenta. La siguiente oportunidad será el viernes, para cuando está convocada otra Mesa.

Huertas presentó un escrito a la Junta pidiendo que no adopte ninguna decisión hasta que se produzca su declaración ante la jueza, lo que fue rechazado por el Pacto. "Hay algo que se llama separación de poderes y esto es un tema que afecta al poder legislativo", recordó Alcover. Camargo acusó a Huertas de "manipular" al mezclar dos cuestiones distintas ya que la demanda es contra la expulsión del partido, no del grupo parlamentario. Prohens, sin embargo, justificó su apoyo a Huertas en que Podemos vinculó la expulsión del grupo a la expulsión previa del partido en el escrito que registró en el Parlament comunicando que Huertas y de la diputada Montserrat Seijas dejaban de pertenecer al grupo parlamentario.

A la salida de la Junta, los portavoces del Pacto arremetieron duramente contra el PP ya que, según sostuvieron, está en sus manos el que "deje de bloquear" la institución. "El PP se comporta como una ave de rapiña, como un voltor carroñero lanzado para secuestrar el Parlament", declaró Camargo quien consideró que la crisis institucional es ahora "un problema del PP, no de Podemos". Andreu Alcover afirmó que esta crisis se debe a "una coalición contra natura entre el PP y Huertas que está instrumentalizando" la Cámara balear y que utiliza su mayoría en la Mesa para un "uso partidista" del Parlament. "El PP se comporta como un partido antisistema", añadió el portavoz socialista.

David Abril, portavoz de Més per Mallorca, también acusó al PP de hacer un uso "partidista" de la institución y Nel Martí, de Més per Menorca, consideró que "había unos acuerdos por el cambio (del Pacto) y ahora se esta viendo unos acuerdos contra el cambio" impulsados por el PP y Huertas.

Seijas pasa al grupo mixto

Mientras, Montserrat Seijas registró ayer la solicitud para incorporarse al grupo mixto tras ser expulsada del grupo parlamentario de Podemos. La pasada semana, la Mesa del Parlament aceptó el escrito de Podemos comunicando la expulsión de Huertas y Seijas de su grupo, pero no llegó a tratar la destitución de la presidenta del Parlament al levantarse esta y el PP de la Mesa dejándola sin quorum para adoptar decisiones.