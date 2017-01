Los diputados de Podemos piden el cese "inmediato" de Huertas

El acta de la reunión de esta mañana está firmada por nueve de los diez diputados del grupo, incluída Huertas. Seijas ha sido la única que no lo ha hecho.

Los dos votos en contra han sido los de las afectadas, mientras que la abstención ha sido del diputado ibicenco Salvador Aguilera.

"Estoy muy tranquila", manifestaba Huertas al entrar en el Parlament. Lo hacía con una amplia sonrisa.

Poco antes ya había accedido hasta las dependencias de Podemos en el Parlament. No obstante volvió a bajar rápidamente: "No hay nadie, la puntualidad (de Podemos) no es su fuerte", comentaba una irónica huertas. .

La otra diputada expulsada, Montse Seijas, no asisitió a la votación de Podemos sobre su expulsión. Se encuentra en Galicia y participa en el tenso encuentro vía vídeo conferencia.

Més califica de espéctaculo negativo lo que está sucediendo con la crisis de Podemos que arrastra a todo el Pacto. La diputada Bel Busquets arrementió contra el PP por "recrearse con esta crisis".