Recriminan a EasyJet que sea incapaz de atender a sus clientes en catalán

La compañía aérea Easyjet lleva todo el disculpándose vía Twitter ante los numerosos usuarios que le recriminan que sea incapaz de atender a sus clientes en catalán.



La polémica estalló ayer cuando, utizando este misma red social, la aerolínea de bajo coste y bandera británica contestó a un usuario, Josep Femenías, de la siguiente forma: "Buenos días Josep, por favor escríbenos en español, inglés, italiano, portugués, francés, alemán u holandés para poder ayudarte", lo que inmediatamente encendió una tormenta en las redes que todavía no se ha apaciguado y en la que están participando decenas de ciudadanos.





@JosepCatt Buenos días Josep. X favor escríbenos en español,inglés,italiano,portugués,francés,alemán u holandés xa poder ayudarte. Grax, K „ easyJet (@easyJet) 26 de diciembre de 2016

Antes las numerosas y repetidas recriminaciones que desde entonces está recibiendo, la compañía aérea responde que no se trata de "un menosprecio" y que "sería fabuloso poder atender en todos los idiomas existentes, pero esto no es posible por ahora", lamenta.Durante el día de hoy, la respuesta de la compañía a cada recriminación por no atender a los usuarios en catalán es invariable: "Lamentamos no poder ofrecer el servicio de atención al cliente en todos los idiomas y esperamos que nadie se sienta discriminado". O la variante: "Hablamos siete idiomas en los que deseamos poder ayudar a todo aquel que lo necesite".