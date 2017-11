Los eventos que no te puedes perder este finde

Música

Viernes 10

A la presentación de From home to home de Eyeslandic, porque es el proyecto del mallorquín residente en Cantabria Toni Barceló, porque se anuncia como un profundo viaje de pop británico y americana, y porque cerrarán la noche los pepinazos pop e indie de dos divas de dichos géneros.

Eyeslandic: presentación de From home to home + JR Sunyer (conciertos, 22 h., 5 €). Cherry Bomb + Kate Donovan (de 23:30 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al concierto de los barceloneses Lágrimas de sangre, porque practican un asequible compuesto de hip hop, rock y reggae con intenciones combativas, y porque telonea el rap de callejón de Valtonyc, a quien hay que acudir a jalear aunque solo sea por la injusticia judicial que le ha caído encima.

Lágrimas de sangre (Tour Viridarquia) + Valtonyc. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 21 h., 13 €.

Al sarao Retrato directo, porque consiste en el que cada vez más afamado y burbujeante fotógrafo Xisco Alarido realizará retratos en directo a quien quiera ser fotografiado mientras vuestro seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso pincha tropicalismo, fonk y club con especias, y porque será en el Mojito, nuevo templo de los musicones y las fiestacas de cierre indeterminado.

Retrato directo: Xisco Alarido + Conejomanso. Mojito (Torrent 1), de 22 a 4 h.

A la nueva fiesta Elephank, porque es un colectivo de método fiable programando, porque ofrecen electrónica contemporánea con fundamento, porque será en las dos dalas de uno de los epicentros de la farra en la part forana, y porque traen invitado ilustre de solvencia nacional.

Elephank presenta: Daniel Kyo + Nico Díaz + Guri + Animmik + J.A.M.C. + iLife + Maddrien. Sala 1 y 2 de Sa Lluna (Born 14, Inca), de 0 a 6 h.

Al concierto Brazil en casa, porque sonarán líneas jazzeras con bossa de fondo, porque se juntarán las sonoridades del jazz con los ritmos vaporosos de Brasil de la mano de dos excelentes intérpretes, y porque al mismo tiempo habrá la posibilidad de cenar.

Brazil en casa: Pedro Rosa y Txema Borrás. Lupe Café Bistró (La Rambla 10), 21 h.

Kaelum: ambientazo perenne merced a house, indie accesible u ochenterismo. Avinguda Argentina 1, de 23:30 a 5 h.

Brooklyn: sala de bienvenida con luz suficiente e inferior con poca luz suficiente para ofrecer buen y moderno putrum hasta las tantas. Organika: Jason Bye (ING). Dameto 6 (Santa Catalina), de 23 a 5 h.

R33: electrónica contemporánea merced al puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona. Manuel del Giudice + Valerio Latina. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c. (descuentos en el evento de Facebook).

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. Fiesta LeClub. Quatre de noviembre 2C (polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

Sábado 11

A la nueva edición de las fiestas Jukebox, porque si hay que menear el bullarengue este es el sarao, porque recorren sendas desde drum&bass hasta hip hop, porque son la meca de los ritmos rotos, porque traen invitado desde la península y porque se hacen en la imbatible Sa Possessió.

Jukebox #3: Rootless (Valencia) + Amoniako b2b KLS Keys + Bocabeats + Lost Sherpa. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 5 h., 8 € cerveza/refersco hasta la 1:30 h., después 10 €.

A la presentación del nuevo disco de Jorra i Gomorra, porque es tan prolífico como inspirado, porque quien habla de su música lo hace de ternura y también de riqueza, porque su pop es tan personal como su sentido del humor.

Jorra i Gomorra: presentación de Música sèria. Can Lliro (Joan Lliteras 42, Manacor), 12 h.

Al fiestón por el segundo aniversario de la promotora LabClub, porque han sido dos años ofreciendo electrónica a pistón con tu descuajaringue como única meta, porque sus saraos cumplen con el ideal de obligarte a quemar suela, y porque para la efeméride tiran de solvente cantera local.

LabClub presenta The Anivershow: Isaac Indart b2b Nacho Almagro + Pedro Silva b2b Vikenzo + Mili Takeshi + Tömmy. Lunita (Camí de Can Pastilla 39, antigua discoteca Babalú), de 23 a 6 h., gratis hasta la 1 h., después 10 € c.c.

A la presentación del nuevo EP de Tacosanto, porque es un proyecto con históricos de la escena con demostrado gusto, talento y categoría, porque Sergio y Santi llevan tantos años que se las saben todas, porque todos sus proyectos anteriores han sido envidiables y reconocidos, y porque su propia definición como powertrio con actitud rock y honestidad pop es justa.

Presentación del nuevo EP de Tacosanto. Sala 2 de Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 0 h.

Al vermut con la actuación conjunta de Danielbum y Blackash, porque eso significa ritmazos de jazz hasta hip hop, porque la habilidad y sabiduría de estos dos creadores les sitúa a nivel divino y del Olimpo.

Danielbum & Blackash. La Tortillería (Plaça de la quartera 1), 13 h.

Al concierto de Chule-Tones, porque son un pepinazo de rock&roll con musicazos de alcurnia y una capacidad musical que abarca desde Chuck Berry hasta Black Sabbath, y porque el concierto será en un club motero donde se podrá cenar.

Chule-Tones. Pawnees M. C. Mallorca (Tintorers 16, polígono Son Castelló), 23 h.

Al concierto de Donallop, porque su pop emocionante y folk intenso es una de las más satisfactorias presencias del panorama local, porque es el último concierto de la gira Misteris de sa vida 1.0, porque cierran capítulo iniciado con su primer EP de 2013, y porque esta postrera actuación del año será con banda al completo.

Donallop: cierre de Misteris de sa vida tour 1.0. Casa des Poble d´Esporles (Casa Des Poble 10), 19 h., 3 €.

Al concierto de Tomeu Penya, porque su entrañable pop d´arrel ocupa un buen capítulo de la historia de la música mallorquina y sus verbenas, y porque presenta disco recopilatorio en formato individual, él solo con su guitarra.

Tomeu Penya: presentación de 50 cançons. Auditori de Porreres (Cerdà 21), 20 h., 18 €.

Kaelum: populismo con tu diversión como único objetivo. Arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, teniendo para la noche dos salas de las que decir diversas y heterodoxas es decir poco. Tardeo. DJ invitado: Lucc. DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Noche: 23:30 a 5 h., 9 € c.c. Avinguda Argentina 1.

Brooklyn: arranque con el After the market y moderno putrum posterior hasta las tantas en una sala de bienvenida con luz suficiente e inferior con poca luz suficiente. After the market: Squeegee + F. Cerviño (de 17 a 23 h.). The Heat: Kiko Melis. Dameto 6 (Santa Catalina), de 23 a 5 h.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. Trigger 006: Fede Litj + Manuk + Rudolf. Quatre de noviembre 2C (polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

Al tardeo de la promotora Across the moon, porque sus fiestas reinan en la part forana merced a una apuesta constante por hábiles DJs locales y potentes nombres de fuera, porque para la ocasión traen al jugón Maadraassoo, residente en la barcelonesa Razzmatazz y fijo en multitud de festivales por toda la península, y porque el juergote será en Sa Lluna, imbatible como foco de buena farra.

Gala de tarda Across the moon: Maadraassoo + Sideways. Domingo en Sa Lluna (Born 14, Inca), de 17 a 0 h.

A la fiesta por el cuarto aniversario del café Santa Fe, porque es parada obligada en el barrio de sa Calatrava, porque da vida y carisma a la zona, y porque para tal magno evento habrá swing en directo y temazos desde los platos.

4º aniversario Café Santa Fe: Monkey Doo + DJ Wilson 54. Plaça Santa Fe 4, de 11 a 16 h.

A la presentación del nuevo videoclip de Dinamo, porque Hoy es el primer corte extraído de su último álbum, Ahora bajo y arreglo todo, porque participan un buen número de caras habituales de la escena musical y barística de la isla, y porque después de la proyección habrá sesión de los integrantes de la banda en su habitual línea desde el ska hasta la cumbia.

Dinamo: presentación del videoclip Hoy + Dinamo DJs. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), de 21 a 0 h.

Al nuevo episodio del ciclo The Jazz & Wine Club, porque está ofreciendo grupazos de la muy fértil escena local más invitados de fuera, porque viene enriqueciendo los jueves con un criterio envidiable.

The Jazz & Wine Club: The Newborn Jazz. Jueves en el Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 21:30 h., 8 € con cerveza o vino, reservas en novocafelisboa@gmail.com.

Teatro y danza

A ver La clase, porque es un viaje a través de la vida de dos amigos, porque muestra a dos adolescentes compañeros de pupitre a los cual iremos siguiendo prácticamente a lo largo de toda su vida, y porque es un texto del fundamental Sergi Baos.

La clase. Con Rodo Gener y Òscar Muñoz. Dramaturgia de Sergi Baos, dirección, espacio e iluminación Joan M. Albinyana. Viernes en la Sala Petita del Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 15 €.

A ver En construcción, porque es un espectáculo de danza flamenca contemporánea, porque pretende hacer reflexionar sobre las relaciones humanas y los clichés impuestos y autoimpuestos de la sociedad actual.

Cía Emilio Roig presenta: En construcción. Auditori de Peguera (Dels pins 17), viernes a las 20:30 h., 10 €.

Al combate de monólogos en el Kaelum, porque en el humor está la salvación, porque por mucho que se empeñen las brigadas del papel de fumar todo es risible y susceptible de pasar por el cedazo del cinismo, y porque siempre hay que estar al día de la cantera local por si surge el hallazgo.

Combate de monólogos: Juma Fernández + Yunez Chaib Hassan + Santi Liébana + Tolo Sansó. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), 23:30 h., 6 € c.c. / dos refrescos.

A ver La república dels contes, porque aúna cuentacuentos, payasos y teatro de objetos, porque es una propuesta de la compañía catalana Tantarantana, y porque se representará en el bendito Teatre Sans, heroico resistente en la propuesta teatral de calidad, riesgo, ambición y contemporaneidad.

La república dels contes, de Tantarantana y Cía Jordi Font (Catalunya). Con J. Font. Teatre Sans (Ca´n Sanç 5), vie, sab y dom 19 h., dom 19 h., 12 €.

A ver Dansa de mort, porque en un texto del enorme August Strindberg adaptado por una de las estrellas de la escena catalana como es Jordi Casanovas, porque el teatro de la crueldad y del absurdo del primero no se ve más que realzado y actualizado por la demostrada capacidad del segundo, y porque es un espectáculo de la bendita Fira del Teatre de Manacor.

XXII Fira de Teatre de Manacor y Sala Muntaner (Barcelona) presentan: Dansa de mort, de August Strindberg. Adaptación y dirección de Jordi Casanovas. Con Lluís Soler, Mercè Aránega y Jordi Figueres. Sábado en la Sala Major del Teatre de Manacor (Avinguda del parc s/n), 20 h., 17 €).

A ver Abans que arribi l´alemany, porque este texto de Marta Barceló llega con el notable plus de haber ganado los torneos de dramaturgia de Balears, Catalunya y Temporada Alta en Argentina, porque es una mirada valerosa al drama del alzheimer.

Companyia En Blanc presenta: Abans que arribi l´alemany, de Marta Barceló. Con Muntsa Alcañiz y Pedro Mas, dirigida por Joan Fullana. Sábado en el Auditori d´Alcúdia (Plaça Porta de Mallorca s/n, 20 h., 10 €), domingo en la XXII Fira de Teatre de Manacor (Sala Major del Teatre de Manacor, Avinguda del parc s/n, 19 h., 11 €).

A la onceava edición del Teatre de barra, porque ocupan espacios tan atractivos como los bares para ofrecer un producto cultural tan carismático como es el teatro, porque junta obras cortas de la excelente cantera local con la posibilidad de jalar tapas y cañas y te queda un lujazo, y porque todo ello tendrá lugar en el encantador barrio de sa Gerreria.

11º Teatre de barra. Cinco obras originales de teatro breve en Molta Barra, Ca La Seu, Gaudí, Brick y Vi.Xet. Pases de 20 a 23 h., todos los sábados de octubre y noviembre, venta anticipada en La tortillería (plaça Quartera 1) y Drac Màgic (Jeroni Antich 1).

A la exposición de Ironna von Dask, porque es una de las ilustradoras de personalidad más consistente en la isla, porque sus formas y fondos han creado una fórmula ya plenamente reconocible que se ha impuesto como real, cotidiana e igualmente evocadora, porque sabe jugar con enorme talento tanto al realismo y como a la metáfora.

Exposición de Ironna von Dask. Bar Rita (Plaça Llorenç Bisbal 13), viernes a las 20 h.



A la exposición de Toni Nievas, porque hacía tiempo que este ilustrador, pintor, guionista, director, actor, monologuista y youtuber no mostraba su vertiente gráfica, porque nadie crea el humor que él hace y sobre lo que lo hace, porque nadie hace que te carcajees con ocurrencias sobre la cocaína y el mundo del arte, y porque probablemente nada es más genuino en este creador tenaz que su vertiente de negro sobre blanco.

Toni Nievas: Nievas en Rata. Rata Corner (Hostals 17), viernes a las 19 h.

A la exposición colectiva On anam, porque son vídeos, instalaciones, fotografías y documentos que indagan en las contradicciones individuales y colectivas del arco mediterráneo, porque las transformaciones sociales de los últimos tiempos han evidenciado un cambio en los modelos tanto de identidad como de gestión, todo bajo los condicionantes que marcan conflicto y emigración.

On Anam. Obra de Ergin Çavuþoðlu, Félix González-Torres, Carmela Gross, Núria Güell, Paulo Nazareth y Walid Raad-The Atlas Group. Comisaria: Sonia Becce. Planta 0 de Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10), mar-sab 10-20 h., dom 10-15 h., hasta el 1 de abril.

A la presentación del fotolibro Error de sistema, porque se anuncia como un recorrido visual de 12.000 kilómetros por la zona cero de la crisis de la democracia española, porque son los retratos que un profesional de la fotografía como Marc Femenia ha realizado de paisajes que testimonian inversiones injustificadas y corrupción.

Presentación de Error de sistema de Marc Femenia. Papillo ArtCentre (Mercadal 12, Manacor), 20 h.

A celebrar el día de las librerías, porque el único consumismo venial es el cultural, porque habrá descuentos, presentaciones, conferencias y actividades para niños.

Día de las librerías. Programa completo en llibretersmallorca.cat.

Comer y beber

A la tercera edición del Vermutfest, porque es una celebración del vermut y la tapa, y porque se redondea la propuesta con música, foodtrucks, charanga y actividades para niños.

3er Vermut Fest. Sábado de 10:30 a 22 h. en la plaça del mercat de Inca.

Al arranque de los swingvermut del Galàctic, porque eso significa vermut, swing y bailar, bailar y bailar, porque el sarao es en uno de los puntos neurálgicos de la escena swing y lindy hop de la isla.

Swingvermut con DJ Sing Sing Sing. Sábado en Galàctic Club (Murillo 9), de 11 a 15 h.



Al Britvermut de La Office, porque pocas propuestas hay mejor que arrancar el sábado con cañas, tapas y temazos de fondo, y porque basan su menú sonoro en el brit pop.

Brit Vermut. Sábado en La Office (Comte de Barcelona 3), de 11 a 15 h.

Passejades gastronòmiques: Mercats: com es proveeix la ciutat (sábado, 10:30 h., 15 €). El barri de Santa Creu (jueves, 11 h., 15 €). Info y reservas en passejadesgastronomiques.com.

Al Thai Pop-Up Kitchen, porque en cristiano significa comida tailandesa en formato mercadillo y cómodo para comerlo en la misma calle, porque se marinarán los manjares con cerveza del lugar, y porque será en la muy cuca azotea del hotel Brick.

Thai Pop-Up Kitchen. Lunes y martes de 13:30 a 16 h. en la azotea del hotel Brick (Forn d´en Vila 3).

Fires i festes

XXXIV Fira d´artesania de Pollença. Mostra de cuina, IV Cervesàrium con conciertos, gran mercadillo de gastronomía y artesanía, verbena nocturna€ Hasta el lunes, programa completo en ajpollenca.net.

Fira de Tardor + X Fira de sa Carabassa a Muro. Ruta de tapas, XII Tast de vi, VII Mostra de cuina amb carabassa, verbena nocturna€ Hasta el domingo, programa completo en ajmuro.net.

II Contrallum: Nit de llums i patrimoni a Sineu. Apagado de la iluminación de la calle y ambientación con velas, linternas y estrellas en un recorrido por elementos patrimoniales del pueblo. Sábado de 20 a 22 h.

Fira de les Feines de Tardor a Es Capdellà (Calvià). Mercado tradicional, mostra de cuines, torrada popular, comida popular de migas, verbena nocturna€ Sábado y domingo, programa completo en calvia.com.

