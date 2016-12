Fernando Marqués: "Los médicos ahora son más receptivos con la tecnología"

Responsable del equipo que ha creado las últimas innovaciones médicas de Sanitas, Marqués tiene el don de conseguir explicar los más complejos sistemas tecnológicos de forma sencilla y llana, para todo el mundo.



-Sanitas está yendo más allá del simple fichero digitalizado del paciente. ¿En qué consiste la nueva aplicación que habéis creado?

-Esta nueva aplicación lo que hace es poner al alcance de los clientes de Sanitas, de sus pacientes, una serie de tecnologías que en realidad ya existen hace tiempo, como la videoconsulta. Pero va mucho más allá. Permite hacer un chat con el médico, realizar calendarios de contactos de videoconsulta como revisiones, lo que te ahorra salir de casa o esperar en la consulta. Lo que tratamos es intentar facilitar la vida a la gente. Aunque sea el responsable de la parte digital de Sanitas, no soy un perfil obsesionado con la tecnología, sino todo lo contrario.

-Sanitas fue la primera compañía en incorporar la videoconsulta para sus pacientes, pero parece que no acabó de tener éxito.

-La videoconsulta la implantó Sanitas hace más de cuatro años, pero a veces ocurre que por el motivo que sea la sociedad todavía no está preparada o suficientemente madura para integrarlo en su forma de vivir y de interactuar con el médico, que es lo que creo que ocurre todavía en España. La gente no está todavía acostumbrada a decir "en lugar de ir al médico, voy a llamar al médico". Lo llaman tras un episodio agudo y después de haber ido físicamente.

-¿Cuál es el fin último que persiguen al implementar toda esta tecnología con sus pacientes?

-Se trata de hacer que la gente sea más feliz, que esté más cómoda. Se trata de que tengan la medicina que necesitan al alcance de lo que requiera la situación, pero teniendo claro que no hay que sustituir lo que diga el médico, el contacto físico. Lo que me obsesiona es tratar de ir de la mano del médico, aconsejarle, recomendarle cosas que permitan que al final el usuario esté más sano.

-¿Han cambiado los médicos en los últimos años en su relación con la tecnología?

-Ahora son más receptivos. Se han dado cuenta de que la tecnología ha hecho que las personas sean diferentes y esto hace que se relacionen de forma diferente. Por esto los pacientes están demandando también esa relación con su médico. El tándem medicina-tecnología es super potente.