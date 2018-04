Vadillo: "Esta derrota nos mete en serios problemas"

?"La derrota nos mete en serios problemas para estar entre los ocho primeros", admitió el técnico del Palma, Antonio Vadillo , consicente de que a su equipo se le complica su clasificación para el play off por el título al perder el viernes (1-2) en Son Moix ante el Segovia. "No se le puede reprochar nada al equipo. A nivel de juego ha estado bien, pero faltó acierto", señaló el entrenador, que añadió: "No metes tus ocasiones y, al final, el rival te empata y luego aparecen los nervios. A partir del empate han aparecido los nervios".