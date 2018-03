Toni Quiñonero: "No le tengo miedo a nada, además de ser un deporte, es una diversión"

que participará en el, los días 6 y 7 de abril en la ciudad de Fontana, California.

El acto ha tenido lugar en la pista de skate del Palacio Municipal de Deportes Son Moix y han asistido Toni Jaime Roig, CEO de Urbia Services; Saskia Porta, presidenta de Rotary Club Calviá Internacional; Saloua Far, miembro de Rotary Club Calviá Internacional y Toni Quiñonero.

Para este viaje, el joven deportista contará también con la colaboración de Rotary Club Calviá Internacional, The Islander, Mallorca Nyheter y A ma Maison restaurante.

Toni Quiñonero depende de una silla de ruedas desde su nacimiento y practica un deporte muy especial que se llama WCMX, WC de "wheelchair" y MX de "BMX", es decir, es una forma de patinar en la silla de ruedas.

La Competición Mundial WCMX y Skate Adaptado es la más importante del año de WCMX, con riders de todo el mundo. Toni Quiñonero ha explicado que empezó a practicar Hardcore Sitting en 2012, que consiste en hacer trucos con una silla de ruedas en un Skatepark. "Gracias a un amigo que me animó a probar esta modalidad, me gustó tanto que desde ese día no he parado ni se me ha pasado por la cabeza dejarlo".

El joven deportista expresa que antes de empezar a hacer skate no había sentido tanta adrenalina, "para mí fue un descubrimiento muy fuerte, pasé de tener una vida pasiva a tener una vida activa, llena de sensaciones, por lo que estoy muy agradecido".

Toni Quiñonero ha contado que entrena seis días a la semana, pero que él no lo ve como un entreno sino "una forma de vivir". Y ha añadido, "no le tengo miedo a nada, además de ser un deporte y competir, ante todo es una diversión".

WCMX es un deporte que empezó en 2009 y desde entonces ha tenido mucha acogida. Toni Quiñonero ha comentado que "es el deporte adaptado que más crece internacionalmente".

Durante la presentación, Toni Jaime Roig ha manifestado que "es y será un placer colaborar con Toni Quiñonero. Nuestra colaboración no es solo para este mundial sino a largo plazo. Vimos que buscaba patrocinios y colaboradores, y cuando conocimos su historia no lo dudamos puesto que encaja con los valores que intentamos transmitir desde nuestra empresa. Hablamos con él, nos conocimos y fue un acuerdo que tardó minutos en llevarse a cabo". Toni Jaume Roig ha culminado agradeciendo a Rotary Club Calviá su colaboración y le ha deseado a Toni Quiñonero mucha suerte para esta primera competición y para las próximas en las que participe durante el resto del año.

Por su parte, desde Rotary Club Calvià International han expresado su apoyo a Toni para que "cumpla sus sueños y objetivos" y con el objetivo de ayudarle en el futuro y recaudar dinero, han anunciado que organizan el próximo 11 de abril la 'Jazz Night' en el Hotel Saratoga.

Tras los parlamentos, Toni Quiñonero ha demostrado su destreza en la pista de skate ante los asistentes.

Cabe destacar que, en el año 2015, Toni Quiñonero representó a España en el Campeonato Mundial de WCMX quedando en noveno puesto.