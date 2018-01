Yerry Mina se presenta descalzo en el Camp Nou

El central colombiano Yerry Mina agradeció su ayuda a "los que hicieron posible" su fichaje por el FC Barcelona, un club que catalogó como "el mejor del mundo" en su presentación con el club azulgrana en el Camp Nou, en el que recala procedente del Palmeiras brasileño.

"Quiero darle las gracias a Dios y al presidente, a todos los que hicieron posible llegar al mejor club de mundo. Quiero aportar mi granito de arena, ayudar y aprender de mis compañeros. Me toca aprender mucho y ganar cosas grandes, haciendo mejor a un gran grupo", afirmó en su presentación oficial.

El 'cafetero' arrancó su intervención con unas palabras en catalán que provocaron el aplauso del público reunido y que finalizó con el reconocimiento de la "felicidad" que siente por firmar con el club culé. "Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí en el Barça", inició en catalán.

"Es maravilloso. Nunca dudé en venir aquí y es un sueño para mí. No me salen más palabras de la felicidad que tengo", concluyó Mina ya en castellano.

Después, en rueda de prensa, el colombiano explicó sus sensaciones al agradecer al cielo y pisar descalzo por primera vez el Camp Nou, en un ritual que repite cada vez que se estrena en el césped del que será su campo.

"Solo es aquí, en mi casa. Hay un versículo en La Biblia que dice: 'con la planta de tus pies tocarás el terreno que quieres conquistar'. Y yo quiero hacer historia aquí, con toda la gente del club. Siempre lo hago y espero triunfar aquí", respondió. "Solo lo hago aquí por lo que representa para mí. Lo hago por sentir el campo y la adrenalina", puntualizó en referencia a la posibilidad de que lo repitiera en el Santiago Bernabéu.

El defensor, designado mejor central de la Serie A brasileña en 2016 y del Campeonato Paulista en 2017, se declaró "hincha" del Barcelona desde hace años y afirmó que le sorprendió la "humildad" que le transmitió Leo Messi en su primer contacto con el astro argentino.

"Es muy especial para mí. Es el mejor del mundo y la primera impresión que me llevé de él es su humildad. Llegó con Luis Suárez y se me erizó la piel cuando se me acercó", dijo.

"Estoy maravillado porque siempre me gustó el estilo de juego del Barça. Lo he seguido y he sido hincha del Barcelona y es muy gratificante venir a hacerlo ahora con ellos. Es inimaginable. Quiero trabajar fuerte y mejorar los errores día a día", agregó.

El fichaje azulgrana, que firmó hasta junio de 2023, hizo hincapié durante todo el acto en que se encuentra "tranquilo" y que su objetivo ahora es "aprender" y "trabajar" siempre con los "pies en el suelo" y la mirada en el "cielo" para tener éxito en el club y poder acudir al Mundial de Rusia con Colombia.

"Estoy tranquilo. Vine a trabajar y aportar, a estar con los mejores. Con el trabajo que vamos a hacer lucharé por un puesto con mi selección", contestó. "Es extraordinariamente satisfactorio estar aquí cumpliendo sueños. Trabajé para perseguir esto, siempre con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, para aportar mi granito de arena. Espero aprender mucho en el mejor club del mundo", deseó.

Tras convertirse en el primer jugador 'cafetero' de la historia del Barcelona, Mina quiso agradecer a sus compatriotas el apoyo y confió en poder abrir las puertas a exportar todo el "talento" que atesora su tierra natal. "Quiero agradecer a todos los colombianos y aficionados del Barcelona por el recibimiento. Estoy muy feliz y quiero tranquilidad para adaptarme a los compañeros y al club y luchar todos en un mismo sentido", agradeció.

"Hay mucho talento en todo Colombia. Estamos abriendo las puertas los jugadores de fuera a los que están allá. Es una alegría inmensa porque lo soñé y ahora se está cumpliendo", puntualizó.

Por último, el jugador de 23 años nacido en Guachené, restó importancia a sus celebraciones en forma de baile asegurando que intentará gestionar la "adrenalina" y señaló a compañeros como Gerard Piqué, Javier Mascherano y Samuel Umtiti como sus referencias en el puesto de central que desempeña, después de iniciar su carrera como centrocampista.

"Juegue o no, vine a trabajar y eso es decisión del entrenador. Los bailes, me adaptaré a lo que diga el grupo. Estaré trabajando y trataré de controlar mi adrenalina. Trato de expresar en el terreno lo que siento por dentro", expuso.

"He seguido a grandes volantes y centrales, porque antes jugaba de volante. Me gustan Piqué y Mascherano, también Umtiti, y ahora los tengo al lado. Jugaré donde el entrenador me ponga", concluyó.



Bartomeu: "Teníamos pensada la incorporación para el verano"



Por su parte, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, explicó el adelanto de un fichaje previsto para final de temporada, esperando que sea "determinante", y resaltó el "orgullo" de contar entre sus filas con el primer colombiano de la historia del club azulgrana.

"Teníamos pensada la incorporación para el verano, pero la hemos adelantado. Tiene mucho talento y esperamos que sea una aportación determinante para el equipo. Hará disfrutar a todos los barcelonistas muchísimo", comentó Bartomeu.

"Es el primer jugador colombiano que forma parte de la primera plantilla y es un orgullo para él, para nosotros y para Colombia. Quiero darte la bienvenida y las gracias. Sé que para ti era un sueño. Te ayudaremos, nos ayudarás y vas a tener muchos éxitos", finalizó.