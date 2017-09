Cristian López y Jon Martínez abren la temporada en Campos

Los púgiles profesionales Cristian López (Pro Sport) y Jon Martínez (Príncipes) protagonizan hoy, a partir de las 19:30 horas en la nave de Son Fuaní (Campos), la primera velada de la temporada.

La jornada se completa con tres combates de exhibición –Mohamed El Boukhrissi (Príncipes) versus Ahmed Cherifi (Motorcity); Xabier Sebastià (Príncipes) vs Óscar Ortiz (Príncipes) y Nacho Cataldi (Príncipes) vs Diego Krasimirov (Azor Gym)– y seis amateurs: Miguel Munar (Nuk Soo–F. Soria) vs Ezequiel Gregores (Príncipes); Manuel Medrano (Motorcity) vs David Muñoz (Príncipes); Faysal Hamadna vs Carlos Aparicio (Alicante); Kevin Mariscal (Azor Gym) vs Abraham Martín (Alicante); Ángel López (Motorcity) vs Jose Conde (Flavour Fight) y Fernando Pozuelo (Motorcity) vs Mario Gómez (Flavour F.).