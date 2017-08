Estreno desagradecido para el Atlético Baleares

El Atlético Baleares claudica (0-1) en su estreno en la temporada 2017/18 ante un Villarreal B que empezó muy eléctrico, pero que se ha ido diluyendo ante un conjunto blanquiazul en línea ascendente, gracias al solitario tanto de Imanol en el minuto 31 de partido. En la segunda mitad los de Armando de la Moreno merecieron empatar, pero no han logrado batir la portería defendida por Cantero.

Los primeros minutos de encuentro ya dejaron patente las ganas con las que esperaban ambos conjuntos el estreno liguero. El partido ha empezado con un ritmo frenético y una presión muy alta del Villarreal, que creaba problemas al equipo de Armando de la Morena. Los amarillos dominaban el balón pero la mejor ocasión ha sido para el Baleares. Xisco Hernández se ha plantado solo ante Cantero pero no ha logrado batir al meta 'groguet'.

El jarro de agua fría ha llegado cuando el conjunto mallorquín menos se lo esperaba. El Atlético Baleares llegaba con peligro a la meta rival, pero en una contra Imanol ha aprovechado un rechace de Aulestia para adelantar al submarino amarillo (0-1). Corría el minuto 31 y los blanquiazules no conseguían reponerse al golpe y se marchaban a los vestuarios con desventaja.

Tras el descanso ha cambiado el escenario y ha sido el Baleares quien ha pisado más la meta adversaria, sobre todo desde el flanco derecho con un activo Kike López. Sin embargo, iban pasando los minutos y no llegaba el premio para el equipo de Son Malferit.

Los cambios le han devuelto algo de frescura al filial del Villarreal, pero ha sido el Baleares quien ha seguido llevando el peso del partido. Sin Kike ya en el campo, Óscar Rico se ha hecho con el mando del equipo junto a un Xisco que, aunque no ha firmado su mejor partido, poco a poco ha ganado peso en el juego. Pero el dominio local no se ha transformado en ocasiones claras y Cantero no ha necesitado emplearse a fondo. El conjunto 'groguet' se ha mostrado incómodo sin la posesión de balón y ha apurado sus opciones en defensa y al contrataque.

Los blanquiazules han apurado sus opciones de rascar un punto en su debut liguero, que habría hecho justicia, y se ha volcado, sin suerte, al ataque ya con más corazón que cabeza. En un doble córner han llegado las mejores ocasiones del equipo mallorquín a dos minutos del noventa, pero la defensa amarilla ha evitado el gol. En el descuento el Villarreal ha mantenido el tipo para amarrar los tres primeros puntos de la temporada en detrimento de un Atlético Baleares que ha hecho méritos para sumar al menos un punto (0-1). Los blanquiazules piensan ya en su primer derbi balear de la temporada, ante el Formentera, el próximo fin de semana en la Pitiusa Menor.



Ficha Técnica

Atlético Baleares: Aulestia; José Ruiz, Migue Marín, Sergio Sánchez, Manu Farrando; Malik (Borja, m. 64), Kike (Nacho Heras, m.64), Fullana, Óscar Rico (Rodrigo, m.79); Xisco Hernández y Oliva.

Villarreal B: Cantero; Miguelón, Enric, Roger, Juan Ibiza; Lozano, Chuca, Imanol, Raba (Fran, m.70); Franco Acosta (Pedrito, m.83) y Darío (Dalmau, m.60).

Gol: 0-1: m.31: Imanol.

Árbitro: Rubén Avalós Barrera (colegio catalán). TA T. amarillas: Manu Farrando (min. 20), Chuca (min. 38), Darío (min. 45), Sergio Sánchez (min. 55), Xisco Hernández (min. 63), Pedrito (min. 90).

Incidencias: Cerca de 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Barcelona y Cambrils.