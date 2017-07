Éxito mallorquín en Montmeló

Los pilotos mallorquines David Salom y Pedro Valcaneras se impusieron el domingo en unas dramáticas '24 Hores de Catalunya' del circuito de Montmeló, formando parte del equipo Yamalube Folch Endurance. La cuarteta de la escudería la completaron Arturo Tizón y Xavier Pinsach.

El positivo resultado cosechado contrastó con la "experiencia difícil" que le tocó vivir a David Salom, quien volvió a competir tras dos años en blanco y en el escenario en el que el 3 de junio del año pasado perdió la vida su primo Luis Salom, durante unos entrenamientos libres del Campeonato del Mundo de Moto 2.

Una desgracia que David Salom revivió por momentos cuando el sábado a última hora de la tarde, durante la disputa de la prueba de resistencia del Circuit de Catalunya, trascendió el fallecimiento por accidente en carrera de uno de los participantes en las '24 Hores', como fue el caso del piloto catalán Enric Saurí, tras estrellarse contra las protecciones de la primera curva de Montmeló. "La verdad es que fueron momentos muy difíciles, especialmente me acordé de Luis. Me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando nos enteramos de la muerte de Saurí, aunque a nosotros no nos lo comunicaron hasta horas después del accidente", recuerda David Salom sobre la complicada situación vivida.

El triunfo de David Salom en las 24 Hores coincidió con su primera participación en la prueba, mientras Pedro Valcaneras repitió la victoria cosechada ya en la edición del 2016 con el mismo equipo, el Yamalube Folch.