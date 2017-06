Alba Torrens y Pere Tomàs aconsejan al futuro

La flamante campeona de Europa, Alba Torrens, y el jugador del ICL Manresa, Pere Tomás, fueron los principales protagonistas de la presentación del campus Endesa-Talent que sirve de primera concentración para elaborar las futuras selecciones baleares.

En el acto también participaron el presidente de la Federación de Baloncesto de las Illes Balears (FBIB), Juanjo Talens, el delegado en Baleares de Endesa, Ernesto Bonnín, y los jugadores que participarán en la edición cadete en el campus. Torrens y Tomás aconsejaron a los jóvenes jugadores que sigan trabajando y disfrutando del baloncesto y no piensen más allá. Los deportistas del futuro tuvieron la oportunidad de preguntar inquietudes y consejos a dos jugadores del más alto nivel y compartir un agradable momento unos días antes de vivir una experiencia importante en el campus que servirá de primer corte para confeccionar el combinado balear de la próxima temporada.

La mejor jugadora del Eurobasket 2017 aseguró que para llegar algún día al deporte profesional "es muy importante ir escalón a escalón y subir poco a poco". "En estas categorías no pensaba en ser profesional. No hay que mirar en lo que puede venir, hay que pensar en el presente. Las experiencias con la Selección Balear son las más especiales. Me aportaron cosas para llegar donde he llegado y sin estos pasos previos no lo hubiera conseguido", relató la jugadora de Binissalem.

Por su parte, Pere Tomás recomendó a los chicos y chicas presentes que en estas experiencias tienen que tratar de "disfrutar lo máximo" y explicó que es importante que en los malos momentos se apoyen de los más cercanos.

"En la vida hay momentos buenos y malos. En los peores te tienes que apoyar en las familias y los amigos. Para mí, los peores momentos son las lesiones y yo las he podido superar gracias a ellos", manifestó el de Llucmajor. Pere Tomás también tuvo unas palabras de elogio hacia Torrens. "Para mí es un orgullo que una mallorquina haya llegado tan lejos. Para mí es la mejor jugadora de Europa. Le he dado la enhorabuena y ahora que descanse", expresó el jugador del Manresa.

Los jóvenes jugadores escucharon con atención los consejos de sus ídolos y al término pudieron fotografiarse con ellos.