Toni Figuera: "Hace muchos años que soñaba con este momento"

"Hace muchos años que soñaba con que llegase este momento. Y ya ha llegado. Sabía que este club, con la estructura que tenía podía llegar a acoger una Superliga, y ha tocado este año. Toca disfrutar", aseguró ayer, eufórico, Toni Figuera, presidente y entrenador del JS Hotels Ciutat Cide, quien reconoció que la trayectoria en la liguilla fue más problemática de lo previsto: "Quizás los nervios, la novatada que hayamos pagado, las lesiones? pero al final, bien está lo que bien acaba, y que más guapo que acabar ante nuestra afición, con un 3-0 espectacular, con una afición entregada. El año que viene hemos de estar en Superliga por ellos".



Una categoría sobre la que hay que trabajar ya. "Tocarán temas de despacho; no será nada fácil, creo que incluso será más difícil que la parte deportiva. Creo que continuará JS Hotels, que ya nos han apoyado los tres últimos años, y veremos si podemos sumar algún que otro patrocinador más para poder asumir esta categoría", destacó.



La hispanoargentina Lucrecia Dei-cas reconoció que "se sufrió muchísimo más de lo que se esperaba en esta fase". "El equipo ha estado muy bien preparado, ya que nos hemos enfrentado a conjuntos muy buenos. Pero tener la posibilidad de jugarnos el ascenso en casa a un partido y ante nuestra gente, realmente es un sueño. Y salió como esperábamos. Salimos mentalizadas, salió todo a favor. Estoy súper emocionada, no me lo puedo creer, es un sueño", señaló la capitana.



Marga Jurado indicó que, pese al 3-0 que reflejaba el marcador, el conjunto madrileño no puso fácil las cosas. "Los sets han sido igualados en todo momento, y en el último nos hemos escapado un poco. En cualquier momento que nos hubiésemos despistado, nos podían atrapar ellas en el marcador. Ha sido muy igualado".



"Ya nos había costado superarlas en Copa, y en su casa perdimos 3-2. Para este partido las teníamos estudiadas, pero aún así nos ha costado bastante. Entre la Copa, invictas en la liga y este ascenso, ha sido una temporada perfecta, aunque en la liguilla se nos ha notado el cansancio y las lesiones", explicó Mar Manresa.