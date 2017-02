El técnico del Palma Futsal: "No podemos permitirnos ciertos errores"

La nueva jornada liguera de la Primera División aguarda un enfrentamiento entre dos clubes que se conocen desde hace mucho tiempo cuando ambos militaban en la categoría de plata y en la que los partidos entre el Palma Futsal y el Catgas Energía ya eran sinónimo de espectáculo y goles. El nivel ha ido a más en las últimas temporadas coincidiendo dos plantillas con un gran potencial ofensivo y brindando encuentros brillantes. El conjunto de Juanito está obligado a ganar tras dos semanas sin hacerlo ya que hay un cuádruple empate en la lucha por la cuarta posición. El Palma Futsal ocupa la plaza por número de goles pero está empatado con Jaén Paraíso Interior, Peñíscola RehabMedic y Magna Gurpea con treinta y seis puntos. Octavo es el Catgas Energía con ocho puntos de desventaja respecto al conjunto balear.

El técnico balear, Juanito, reconoce que llega un momento importante de la temporada y en el que se puede pagar caro cualquier error: "La Liga ha estado muy igualada desde el inicio y cuando parece que puedes tener una solvencia mayor no hemos estado acertados, como en el último partido. Nos pueden hacer falta esos dos puntos en algún momento. La liga está muy igualada en nuestras posiciones y cuando hay cruces directos y no estás a la altura se iguala. Queda mucho y hay enfrentamientos directos" afirma.

El entrenador añade que "cuando fallas, el rival aprovecha y cuando queda menos para el final cualquier error te puede costar muy caro y una posición importante para el playoff" y que "todos los resultados que no sean los esperados nos afectan porque siempre queremos sumar de tres en tres pero tenemos que ver esto como que no podemos bajar los brazos ni dejar de trabajar por un empate o una derrota igual que no puede haber euforia ante una victoria", concluye.