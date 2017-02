Diego Armando Maradona tiene una tensa discusión con un periodista en Madrid

Diego Armando Maradona mostró este lunes por la noche su cara más controvertida, al protagonizar un encontronazo en plena calle con un periodista de 'El Partidazo' de Cope. El exfutbolista argentino, desplazado hasta la capital de España para presenciar el duelo de Liga de Campeones de este miércoles entre Real Madrid y Nápoles, zanjó el incidente con una advertencia para el citado periodista, Ángel García: "Acordate' que si yo te pego mano a mano, te estropeo".

La tensa escena, pasada la medianoche, se produjo a las puertas del restaurante en el que 'El Pelusa' había cenado junto a su familia. Allí esperaban tanto García como un grupo de aficionados del Nápoles; a la salida de Diego, el citado periodista preguntó por el partido, al que Maradona acudirá invitado por el club italiano. El argentino no respondió y se zafó sin miramientos del periodista, quien aseguró en antena al respecto que había sido golpeado. Una afirmación que llevó al Pelusa a regresar sobre sus pasos para defenderse.



La defensa de Maradona

"Dejadme comer tranquilo, y vos no podéis estar en el hotel sino no 'tenés' habitación. Vos no 'tenés' habitación acá para estar afuera del hotel ahora mismo. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero, querido. 'Escondé' tu micrófono. 'Hacé' tu trabajo. 'Hacé' tu trabajo. 'Acordate' que si yo te pego mano a mano, te estropeo", le soltó Maradona al periodista antes de marcharse.